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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 965966967968
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:56

ФГВФО ПРОДАВ ПУЛ РОЗДРІБНИХ КРЕДИТІВ ДЕЛЬТА БАНКУ НА 1,52 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 98%

нехілий такий дисконт!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:51

greenozon та какие деньги, посмотрите на зп временной администрации + аренда офиса и прочее + долги перед нбу за рефинанс + своим вернули все что могли
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:01

  greenozon написав:ФГВФО ПРОДАВ ПУЛ РОЗДРІБНИХ КРЕДИТІВ ДЕЛЬТА БАНКУ НА 1,52 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 98%

нехілий такий дисконт!
звідки ж візьмуться гроші для >200К вкладників, коли тут такий дерібан

Це типовий дисконт для таких портфелів. Більше кількох відсотків загальної заборгованості з них виструсити майже неможливо
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:15

  Faceless написав:...Більше кількох відсотків загальної заборгованості з них виструсити майже неможливо

ну конечно))
не далее, как в пятницу, с одним из покупателей таких прав (или их частей потом) пил рюмку чая.
в Фонде, как и везде, впрочем, никто работать не хочет. придумали или переписали европейские нормы, подтягивают за уши показатели и сливают в правильные места.
там уже работают и взыскивают.
вы это прекрасно понимаете и без меня, но...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:26

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:...Більше кількох відсотків загальної заборгованості з них виструсити майже неможливо

ну конечно))
не далее, как в пятницу, с одним из покупателей таких прав (или их частей потом) пил рюмку чая.
в Фонде, как и везде, впрочем, никто работать не хочет. придумали или переписали европейские нормы, подтягивают за уши показатели и сливают в правильные места.
там уже работают и взыскивают.
вы это прекрасно понимаете и без меня, но...

Такие портфели и десять лет назад продавали с дисконтом 95-98%.
Сколько лет прошло с банкротства Дельты? Сколько лет прошло с окончания большинства договоров? Подавляющее большинство тех кредитов абсолютно безнадежны, и никакие суды уже не помогут. Да, взыскать можно больше, чем те 2-5% за которые их продали, но сам процесс взыскания это тоже немалые расходы. Причем шансы взыскать эти дополнительные несколько процентов - в основном за счет полулегальных методов коллекторских компаний, которые ни банк ни фонд себе позволить не могут. Это если в общем.
По фонду в частности - соглашусь, у Фонда работа по взысканию вообще не поставлена, формально что-то ведется, но подход - полный маразм. Тупо годами обзванивают по всем телефонам и нудят, тратят деньги на контакт-центр и телефонию, и ноль реальных действий, в результате все сроки давно просраны и заплатить по кредиту может только какой-нибудь напуганный дурачок, если коллектора наедут.

Потому в данном случае хорошо, что продали хоть за 2%, тянули бы еще - вообще ни за сколько бы не продали, и только денеги бы потратили на тупые обзвоны
Faceless
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