Додано: Пон 13 лип, 2020 12:26

Yuri_T написав: Faceless написав: ...Більше кількох відсотків загальної заборгованості з них виструсити майже неможливо ...Більше кількох відсотків загальної заборгованості з них виструсити майже неможливо

ну конечно))

не далее, как в пятницу, с одним из покупателей таких прав (или их частей потом) пил рюмку чая.

в Фонде, как и везде, впрочем, никто работать не хочет. придумали или переписали европейские нормы, подтягивают за уши показатели и сливают в правильные места.

там уже работают и взыскивают.

вы это прекрасно понимаете и без меня, но... ну конечно))не далее, как в пятницу, с одним из покупателей таких прав (или их частей потом) пил рюмку чая.в Фонде, как и везде, впрочем, никто работать не хочет. придумали или переписали европейские нормы, подтягивают за уши показатели и сливают в правильные места.там уже работают и взыскивают.вы это прекрасно понимаете и без меня, но...

Такие портфели и десять лет назад продавали с дисконтом 95-98%.Сколько лет прошло с банкротства Дельты? Сколько лет прошло с окончания большинства договоров? Подавляющее большинство тех кредитов абсолютно безнадежны, и никакие суды уже не помогут. Да, взыскать можно больше, чем те 2-5% за которые их продали, но сам процесс взыскания это тоже немалые расходы. Причем шансы взыскать эти дополнительные несколько процентов - в основном за счет полулегальных методов коллекторских компаний, которые ни банк ни фонд себе позволить не могут. Это если в общем.По фонду в частности - соглашусь, у Фонда работа по взысканию вообще не поставлена, формально что-то ведется, но подход - полный маразм. Тупо годами обзванивают по всем телефонам и нудят, тратят деньги на контакт-центр и телефонию, и ноль реальных действий, в результате все сроки давно просраны и заплатить по кредиту может только какой-нибудь напуганный дурачок, если коллектора наедут.Потому в данном случае хорошо, что продали хоть за 2%, тянули бы еще - вообще ни за сколько бы не продали, и только денеги бы потратили на тупые обзвоны