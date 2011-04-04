ФГВФО ПРОДАВ ПУЛ РОЗДРІБНИХ КРЕДИТІВ ДЕЛЬТА БАНКУ НА 1,52 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 98%
нехілий такий дисконт!
звідки ж візьмуться гроші для >200К вкладників, коли тут такий дерібан
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:56
ФГВФО ПРОДАВ ПУЛ РОЗДРІБНИХ КРЕДИТІВ ДЕЛЬТА БАНКУ НА 1,52 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 98%
нехілий такий дисконт!
звідки ж візьмуться гроші для >200К вкладників, коли тут такий дерібан
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:51
greenozon та какие деньги, посмотрите на зп временной администрации + аренда офиса и прочее + долги перед нбу за рефинанс + своим вернули все что могли
Кешбечные карты!
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:01
Це типовий дисконт для таких портфелів. Більше кількох відсотків загальної заборгованості з них виструсити майже неможливо
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:15
ну конечно))
не далее, как в пятницу, с одним из покупателей таких прав (или их частей потом) пил рюмку чая.
в Фонде, как и везде, впрочем, никто работать не хочет. придумали или переписали европейские нормы, подтягивают за уши показатели и сливают в правильные места.
там уже работают и взыскивают.
вы это прекрасно понимаете и без меня, но...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:26
Такие портфели и десять лет назад продавали с дисконтом 95-98%.
Сколько лет прошло с банкротства Дельты? Сколько лет прошло с окончания большинства договоров? Подавляющее большинство тех кредитов абсолютно безнадежны, и никакие суды уже не помогут. Да, взыскать можно больше, чем те 2-5% за которые их продали, но сам процесс взыскания это тоже немалые расходы. Причем шансы взыскать эти дополнительные несколько процентов - в основном за счет полулегальных методов коллекторских компаний, которые ни банк ни фонд себе позволить не могут. Это если в общем.
По фонду в частности - соглашусь, у Фонда работа по взысканию вообще не поставлена, формально что-то ведется, но подход - полный маразм. Тупо годами обзванивают по всем телефонам и нудят, тратят деньги на контакт-центр и телефонию, и ноль реальных действий, в результате все сроки давно просраны и заплатить по кредиту может только какой-нибудь напуганный дурачок, если коллектора наедут.
Потому в данном случае хорошо, что продали хоть за 2%, тянули бы еще - вообще ни за сколько бы не продали, и только денеги бы потратили на тупые обзвоны
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:02
подскажите через какой сервис P2P можна стянуть деньги с карты у которой истек срок действия, но ее продлил банк ?
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:06
Любой: при стягивании денег не делается провека на срок истечения карты так как этих данных просто нет у сервиса - ему нужен лишь номер карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:08
J скорее всего в таком случае самим банком и надо толкать
Кешбечные карты!
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:30
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:40
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