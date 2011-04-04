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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:01
Квесторе_поверніться пробовали?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:47
ol_zy написав: Искатель написав:
А вот с детской - вопрос: кто-то пробовал загонять на детскую карту суммы выше 10к?
40К загнал в пт, в пн буду вытаскивать. Загнать точно можно - вопросов не возникло. Пару К выбирал тоже без проблем.
Сегодня 40К с детской снял на белую (но первод работает только с детского смартфона с родительского не дает расходные операции делать). Затем 30К вернул. Все работает.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:59
omb написав:Квесторе_поверніться
пробовали?
Ні. Маю продовжену Відсоточку до 7 місяця.
Але там відключене СМС ...тяжко тягнути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:46
Квесторе_поверніться понятно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:47
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:53
omb написав:Квесторе_поверніться
понятно
практиков найти нынче непросто
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