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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:01

Квесторе_поверніться пробовали?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:47

  ol_zy написав:
  Искатель написав:А вот с детской - вопрос: кто-то пробовал загонять на детскую карту суммы выше 10к?

40К загнал в пт, в пн буду вытаскивать. Загнать точно можно - вопросов не возникло. Пару К выбирал тоже без проблем.

Сегодня 40К с детской снял на белую (но первод работает только с детского смартфона с родительского не дает расходные операции делать). Затем 30К вернул. Все работает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:59

  omb написав:Квесторе_поверніться пробовали?

Ні. Маю продовжену Відсоточку до 7 місяця.
Але там відключене СМС ...тяжко тягнути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34039
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:46

Квесторе_поверніться понятно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:47

В Катерини планів громадьйо
ПреЗедент...думай-Те :)
https://interfax.com.ua/news/interview/674390.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:53

  omb написав:Квесторе_поверніться понятно

практиков найти нынче непросто
J
 
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Подякував: 22 раз.
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  #<1 ... 966967968969
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