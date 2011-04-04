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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:01
Квесторе_поверніться пробовали?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:47
Сегодня 40К с детской снял на белую (но первод работает только с детского смартфона с родительского не дает расходные операции делать). Затем 30К вернул. Все работает.
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:59
Ні. Маю продовжену Відсоточку до 7 місяця.
Але там відключене СМС ...тяжко тягнути.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:46
Квесторе_поверніться понятно
Кешбечные карты!
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:47
В Катерини планів громадьйо
ПреЗедент...думай-Те
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:53
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:24
За даними НБУ, 10 липня рефінансування на 5,1 млрд грн терміном до 5 років під 6% отримали такі банки: Південний (2,5 млрд грн), ПУМБ (1,9 млрд грн), Глобус (400 млн грн), Авангард (200 млн грн), КІБ (57 млн грн), Айбокс Банк (41 млн грн), Креді Агріколь (10 млн грн).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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