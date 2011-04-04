Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:01
Квесторе_поверніться пробовали?
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omb
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:47
ol_zy написав: Искатель написав:
А вот с детской - вопрос: кто-то пробовал загонять на детскую карту суммы выше 10к?
40К загнал в пт, в пн буду вытаскивать. Загнать точно можно - вопросов не возникло. Пару К выбирал тоже без проблем.
Сегодня 40К с детской снял на белую (но первод работает только с детского смартфона с родительского не дает расходные операции делать). Затем 30К вернул. Все работает.
ol_zy
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:59
omb написав: Квесторе_поверніться
пробовали?
Ні. Маю продовжену Відсоточку до 7 місяця.
Але там відключене СМС ...тяжко тягнути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:46
Квесторе_поверніться понятно
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:47
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:53
omb написав: Квесторе_поверніться
понятно
практиков найти нынче непросто
J
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:24
За даними НБУ, 10 липня рефінансування на 5,1 млрд грн терміном до 5 років під 6% отримали такі банки: Південний (2,5 млрд грн), ПУМБ (1,9 млрд грн), Глобус (400 млн грн), Авангард (200 млн грн), КІБ (57 млн грн), Айбокс Банк (41 млн грн), Креді Агріколь (10 млн грн).
http://finbalance.com.ua/news/nbu-dav-banku-pivdenniy-25-mlrd-hrn-dovhoho-refinansuvannya-a-pumb---19-mlrd-hrn
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 13 лип, 2020 18:57
Коллеги, а можно где-то сдать польские гроши, британские пенни, металлические рубли и китайскую мелочь металлическую?
la9
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:04
Квесторе_поверніться написав: J написав:
подскажите через какой сервис P2P можна стянуть деньги с карты у которой истек срок действия, но ее продлил банк ?
Пробуйте Ахмет
баєм
.
Потрудитесь нести правильную чушь
Ахмет-
аг'а
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ТИХИЙ
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:10
J написав: omb написав: J
скорее всего в таком случае самим банком и надо толкать
карта не доступна для выбора карты откуда надо толкнуть
Как проявляется? Мне алла дала списать с просроченной карты идеи.
Bosstone
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