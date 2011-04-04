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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:16

ТИХИЙ, так який з 2-х варіантів по Катерині слід вибрати?
Натякаєте на перший...що на цьому тижні все вирішиться?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:36

  Квесторе_поверніться написав:ТИХИЙ, так який з 2-х варіантів по Катерині слід вибрати?
Натякаєте на перший...що на цьому тижні все вирішиться?


порохососы будут максимально затягивать, чтоб полтюшок сидел в ранге и.о. ... поэтому смотря наскока будет компромиссную фигуру предлагать ... вроде в эту пятницу должны уже рассматривать
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:вроде в эту пятницу должны уже рассматривать

Немає реальних кандидатів...всі непрохідні
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:45

  IMPRINTER написав:
  ruvex написав:Неконституционность Фонда гарантирования.
Настораживает подобный спиритизм и чернокнижие.


признание неконституционности законоа о Системе гарантированя https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17

возвращает действие староего о Фонде гарантирования
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-14#Text

... ничего особо критического для рядового оленя в этом не будет

Теория и практика местного законодательства часто настолько противоречивы насколько нелогичны.
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ruvex
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