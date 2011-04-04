ТИХИЙ, так який з 2-х варіантів по Катерині слід вибрати?
Натякаєте на перший...що на цьому тижні все вирішиться?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:16
ТИХИЙ, так який з 2-х варіантів по Катерині слід вибрати?
Натякаєте на перший...що на цьому тижні все вирішиться?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:36
порохососы будут максимально затягивать, чтоб полтюшок сидел в ранге и.о. ... поэтому смотря наскока будет компромиссную фигуру предлагать ... вроде в эту пятницу должны уже рассматривать
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Немає реальних кандидатів...всі непрохідні
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:45
Теория и практика местного законодательства часто настолько противоречивы насколько нелогичны.
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