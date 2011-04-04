ТИХИЙ, так який з 2-х варіантів по Катерині слід вибрати?
Натякаєте на перший...що на цьому тижні все вирішиться?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:16
ТИХИЙ, так який з 2-х варіантів по Катерині слід вибрати?
Натякаєте на перший...що на цьому тижні все вирішиться?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:36
порохососы будут максимально затягивать, чтоб полтюшок сидел в ранге и.о. ... поэтому смотря наскока будет компромиссную фигуру предлагать ... вроде в эту пятницу должны уже рассматривать
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Немає реальних кандидатів...всі непрохідні
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:45
Теория и практика местного законодательства часто настолько противоречивы насколько нелогичны.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 07:36
Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового
учасника) Фонду та санаційного банку відшкодування коштів за його
вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання
недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у
кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів
за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути
збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від
тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників
учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
Так яка сума гарантується?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:08
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа,
Где сейчас есть текущий счёт в долларе с вменяемым % на остаток?
Раньше был ощад с 2%, сейчас вроде 0,5 уже...
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Додано: Вів 14 лип, 2020 08:28
В CoCo ванакарта або віртуальна карта в звязці з дебетовою картою три прОцента поки.
Але це не більше Фонду.
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