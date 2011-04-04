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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:16

ТИХИЙ, так який з 2-х варіантів по Катерині слід вибрати?
Натякаєте на перший...що на цьому тижні все вирішиться?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:36

  Квесторе_поверніться написав:ТИХИЙ, так який з 2-х варіантів по Катерині слід вибрати?
Натякаєте на перший...що на цьому тижні все вирішиться?


порохососы будут максимально затягивать, чтоб полтюшок сидел в ранге и.о. ... поэтому смотря наскока будет компромиссную фигуру предлагать ... вроде в эту пятницу должны уже рассматривать
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:вроде в эту пятницу должны уже рассматривать

Немає реальних кандидатів...всі непрохідні
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:45

  IMPRINTER написав:
  ruvex написав:Неконституционность Фонда гарантирования.
Настораживает подобный спиритизм и чернокнижие.


признание неконституционности законоа о Системе гарантированя https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17

возвращает действие староего о Фонде гарантирования
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-14#Text

... ничего особо критического для рядового оленя в этом не будет

Теория и практика местного законодательства часто настолько противоречивы насколько нелогичны.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 07:36

  ruvex написав:
  IMPRINTER написав:
  ruvex написав:Неконституционность Фонда гарантирования.
Настораживает подобный спиритизм и чернокнижие.


признание неконституционности законоа о Системе гарантированя https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17

возвращает действие староего о Фонде гарантирования
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-14#Text

... ничего особо критического для рядового оленя в этом не будет

Теория и практика местного законодательства часто настолько противоречивы насколько нелогичны.

Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового
учасника) Фонду та санаційного банку відшкодування коштів за його
вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання
недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у
кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів
за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути
збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від
тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників
учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.

Так яка сума гарантується?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа,
Где сейчас есть текущий счёт в долларе с вменяемым % на остаток?
Раньше был ощад с 2%, сейчас вроде 0,5 уже...
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:28

  Алексей77 написав:Господа,
Где сейчас есть текущий счёт в долларе с вменяемым % на остаток?
Раньше был ощад с 2%, сейчас вроде 0,5 уже...

В CoCo ванакарта або віртуальна карта в звязці з дебетовою картою три прОцента поки.
Але це не більше Фонду.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:42

Подтянем теорию: Теория. Лимиты ПС на p2p-переводы
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:32

  Bosstone написав:
  J написав:
  omb написав:J скорее всего в таком случае самим банком и надо толкать

карта не доступна для выбора карты откуда надо толкнуть :(

Как проявляется? Мне алла дала списать с просроченной карты идеи.

спасибо, через Альфу получилось потянуть,
моно, форвард, пумб отказались
J
 
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