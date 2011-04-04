Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Смолий не Станиславский , поверил: "З 18 січня 2016 р. в.о., з 25 жовтня заступник Голови, з 15 червня 2018 р. перший заступник Голови НБУ. На останню посаду її кандидатуру Раді НБУ запропонував голова Нацбанку Яків Смолій, за словами якого, Рожкова протягом років роботи у НБУ зарекомендувала себе висококваліфікованим топ-менеджером, який бере на себе відповідальність: «Вона успішно завершила очищення банківської системи і забезпечила реалізацію низки стратегічних проектів. Це створило надійний фундамент для перезавантаження банківського сектора та посилення його ролі в підтримці економічного зростання та фінансової стабільності», — заявив він" успешным всегда не хватает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.