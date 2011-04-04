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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 968969970971
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:22

  Квесторе_поверніться написав:В Катерини планів громадьйо
ПреЗедент...думай-Те :)
https://interfax.com.ua/news/interview/674390.html

Катерині тяжко працювати за 47000 в місяць грязними.
https://interfax.com.ua/news/interview/674589.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:Пора закінчувати з коронобєсієм та відновлювати нормальну роботи БСУ та економіки.
зачем? они так выборы не проведут.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Катерини планів громадьйо
ПреЗедент...думай-Те :)
https://interfax.com.ua/news/interview/674390.html

Катерині тяжко працювати за 47000 в місяць грязними.
https://interfax.com.ua/news/interview/674589.html

і готівку не довіряє БСУ, ну хоча б Ощаду щи що,
і в гривню не вірить ...
Як казав Станіславський "не вірю".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:Як казав Станіславський "не вірю".


Смолий не Станиславский , поверил:
"З 18 січня 2016 р. в.о., з 25 жовтня заступник Голови, з 15 червня 2018 р. перший заступник Голови НБУ. На останню посаду її кандидатуру Раді НБУ запропонував голова Нацбанку Яків Смолій, за словами якого, Рожкова протягом років роботи у НБУ зарекомендувала себе висококваліфікованим топ-менеджером, який бере на себе відповідальність: «Вона успішно завершила очищення банківської системи і забезпечила реалізацію низки стратегічних проектів. Це створило надійний фундамент для перезавантаження банківського сектора та посилення його ролі в підтримці економічного зростання та фінансової стабільності», — заявив він"
успешным всегда не хватает.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 07:10

Чому не по 47 грязними?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:24

Катерина в переможцях
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:13

Зображення

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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:21


Шевченко Кирилл Евгеньевич – известный в Украине банкир, председатель Правления «Укргазбанка». Родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области и начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.


Интересно ватник или не нет? :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:23

Ukrainian

тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил

забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:32

  IMPRINTER написав:Ukrainian

тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил

забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )

та скоро Григоричи будуть монетами, а там підписів нема
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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