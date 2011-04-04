Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Шевченко Кирилл Евгеньевич – известный в Украине банкир, председатель Правления «Укргазбанка». Родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области и начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.
Интересно ватник или не нет?
Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.