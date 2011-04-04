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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:40
Ukrainian написав:
Шевченко Кирилл Евгеньевич – известный в Украине банкир, председатель Правления «Укргазбанка». Родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области и начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.
Интересно ватник или не нет?
Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.
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Ratatui
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Додано: Чет 16 лип, 2020 00:43
Ratatui написав:
Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.
Ну, а хто краще? Юзік, Лисий чи ще якийсь кваталівець?
В нашій країні, цуцванг, будь-яке призначення чи дія, по факту призводить тільки до погіргення
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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