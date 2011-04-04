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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 969970971972
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:40

  Ukrainian написав:

Шевченко Кирилл Евгеньевич – известный в Украине банкир, председатель Правления «Укргазбанка». Родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области и начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.


Интересно ватник или не нет? :roll:


Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 00:43

  Ratatui написав:Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.

Ну, а хто краще? Юзік, Лисий чи ще якийсь кваталівець? :mrgreen:
В нашій країні, цуцванг, будь-яке призначення чи дія, по факту призводить тільки до погіргення :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:20

Так казали що Шевченко вибув з боротьби на посаду Голови НБУ.
Це слух запустили щоб депутат Дубінський не лив компромат...мабуть.
Якщо Рада проголосує є шанс стати в один ряд по впізнаваності ...ні не з Тарасом...а з Андрієм...все тим же Шевченком. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:14

  Ratatui написав:
  Ukrainian написав:

Шевченко Кирилл Евгеньевич – известный в Украине банкир, председатель Правления «Укргазбанка». Родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области и начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.


Интересно ватник или не нет? :roll:


Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.

Если соросята были просто мародёрами, то баристы с фотографами - просто диверсанты.
Почему не Арбузова? При нём всё норм было
Ну или Гонту из в2в?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Если соросята были просто мародёрами

Це Ви про кого?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Если соросята были просто мародёрами

Це Ви про кого?


Не хватит пальцев рук и ног чтобы всех пересчитать.
Ratatui
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