|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:40
Ukrainian написав:
Шевченко Кирилл Евгеньевич – известный в Украине банкир, председатель Правления «Укргазбанка». Родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области и начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.
Интересно ватник или не нет?
Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6940
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 670 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 00:43
Ratatui написав:
Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.
Ну, а хто краще? Юзік, Лисий чи ще якийсь кваталівець?
В нашій країні, цуцванг, будь-яке призначення чи дія, по факту призводить тільки до погіргення
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
-
Скупердяй
-
-
- Повідомлень: 10112
- З нами з: 30.11.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 718 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:20
Так казали що Шевченко вибув з боротьби на посаду Голови НБУ.
Це слух запустили щоб депутат Дубінський не лив компромат...мабуть.
Якщо Рада проголосує є шанс стати в один ряд по впізнаваності ...ні не з Тарасом...а з Андрієм...все тим же Шевченком.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34065
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 10:14
Ratatui написав: Ukrainian написав:
Шевченко Кирилл Евгеньевич – известный в Украине банкир, председатель Правления «Укргазбанка». Родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области и начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.
Интересно ватник или не нет?
Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.
Если соросята были просто мародёрами, то баристы с фотографами - просто диверсанты.
Почему не Арбузова? При нём всё норм было
Ну или Гонту из в2в?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11962
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6988 раз.
- Подякували: 3166 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 16 лип, 2020 10:36
Вкладчик1234 написав:
Если соросята были просто мародёрами
Це Ви про кого?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34065
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 10:38
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав:
Если соросята были просто мародёрами
Це Ви про кого?
Не хватит пальцев рук и ног чтобы всех пересчитать.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6940
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 670 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|244
|215301
|
|
|50
|83446
|
|
|18
|21682
|
|