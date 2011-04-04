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Шевченко Кирилл Евгеньевич – известный в Украине банкир, председатель Правления «Укргазбанка». Родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области и начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.
Интересно ватник или не нет?
Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.
Так казали що Шевченко вибув з боротьби на посаду Голови НБУ. Це слух запустили щоб депутат Дубінський не лив компромат...мабуть. Якщо Рада проголосує є шанс стати в один ряд по впізнаваності ...ні не з Тарасом...а з Андрієм...все тим же Шевченком.
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Шевченко Кирилл Евгеньевич – известный в Украине банкир, председатель Правления «Укргазбанка». Родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области и начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.
Интересно ватник или не нет?
Свой! Родной! Терра Банк обул и в газмяс перепрыгнул. Ну и дальше продолжил святое дело по обувке госбанка.
Если соросята были просто мародёрами, то баристы с фотографами - просто диверсанты. Почему не Арбузова? При нём всё норм было Ну или Гонту из в2в?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234 написав:Если соросята были просто мародёрами
Це Ви про кого?
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Ratatui, декілька назвіть і в чому вони мародери...а то виглядає як пропаганда з Московії.
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Относительно умный соросёнок-мародёр - это наихудший вариант для страны. Будет грабить качественно, эффективно, и юридически-правильно (не то что мародёры и/или барыги)
На аватарке нового главы НБУ Кирилла Шевченко в телеграмме написана цитата Августина Аврелия: «Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит - муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на своё сегодняшнее превосходство».
Интересная цитата.
К слову, соответствует той характеристике, которую дали Кириллу Шевченко знающие его люди в разговоре со «Страной»: осторожный, вежливый, не глупый, прислушивается к тому, что ему говорят.