доколЄ?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:03
а тим часом депозитні ставки далі валяться в прірву
доколЄ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:38
Новини по СЕП-у НБУ
Оновлені тарифи
З 24 липня 2020 року для учасників системи почнуть діяти оновлені тарифи за послуги в системі, перехід на які регулятор планував здійснити ще навесні цього року.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|