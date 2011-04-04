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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:38
Новини по СЕП-у НБУ
Оновлені тарифи
З 24 липня 2020 року для учасників системи почнуть діяти оновлені тарифи за послуги в системі, перехід на які регулятор планував здійснити ще навесні цього року.
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greenozon
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:35
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flyman
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:37
greenozon написав:
а тим часом депозитні ставки далі валяться в прірву
доколЄ?
до 0.01
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omb
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:55
IMPRINTER написав:Ukrainian
тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил
забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )
На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:08
Ой+ написав: IMPRINTER написав:Ukrainian
тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил
забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )
На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?
З такими інсайдами, як у нього, на відкатах рефінансу, валютних хвилях ... тепер НБУ курує ломбарди та мікрокредитування ... золота жила, від харплати взагалі можна відмвлятись
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:12
Скупердяй написав: Ой+ написав: IMPRINTER написав:Ukrainian
тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил
забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )
На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?
З такими інсайдами, як у нього, на відкатах рефінансу, валютних хвилях ... тепер НБУ курує ломбарди та мікрокредитування ... золота жила, від харплати взагалі можна відмвлятись
Тогда нечего будет писать в декларацию, кроме лотереи.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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ruvex
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:17
ruvex написав: Скупердяй написав: Ой+ написав:
На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?
З такими інсайдами, як у нього, на відкатах рефінансу, валютних хвилях ... тепер НБУ курує ломбарди та мікрокредитування ... золота жила, від харплати взагалі можна відмвлятись
Тогда нечего будет писать в декларацию, кроме лотереи.
Мммм ... казино, у всіх демократичних країнах - це популярне відбілювання доходів. Але простіше буде успішна мама, яка любить швидкість
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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