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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 970971972973
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:03

а тим часом депозитні ставки далі валяться в прірву

доколЄ? :)

Зображення


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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:38

Новини по СЕП-у НБУ


Оновлені тарифи
З 24 липня 2020 року для учасників системи почнуть діяти оновлені тарифи за послуги в системі, перехід на які регулятор планував здійснити ще навесні цього року.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:35

  greenozon написав:а тим часом депозитні ставки далі валяться в прірву

доколЄ? :)

Зображення

https://minfin.com.ua/ua/2020/07/15/48781013/



Укрсиб давно в прырвы
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:37

  greenozon написав:а тим часом депозитні ставки далі валяться в прірву

доколЄ? :)
до 0.01 :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:55

  IMPRINTER написав:Ukrainian

тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил

забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )


На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:08

  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:Ukrainian

тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил

забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )


На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?

З такими інсайдами, як у нього, на відкатах рефінансу, валютних хвилях ... тепер НБУ курує ломбарди та мікрокредитування ... золота жила, від харплати взагалі можна відмвлятись :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:12

  Скупердяй написав:
  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:Ukrainian

тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил

забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )


На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?

З такими інсайдами, як у нього, на відкатах рефінансу, валютних хвилях ... тепер НБУ курує ломбарди та мікрокредитування ... золота жила, від харплати взагалі можна відмвлятись :mrgreen:

Тогда нечего будет писать в декларацию, кроме лотереи.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:17

  ruvex написав:
  Скупердяй написав:
  Ой+ написав:На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?

З такими інсайдами, як у нього, на відкатах рефінансу, валютних хвилях ... тепер НБУ курує ломбарди та мікрокредитування ... золота жила, від харплати взагалі можна відмвлятись :mrgreen:

Тогда нечего будет писать в декларацию, кроме лотереи.

Мммм ... казино, у всіх демократичних країнах - це популярне відбілювання доходів. Але простіше буде успішна мама, яка любить швидкість :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:03

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну наконец то соросята, гонтаревы и МВФ оказались не удел. Сейчас наш русский богатырь покажет как надо.



Из перечисленного списка - соросята, Гонтарева и МВФ - не у дел действительно оказалась только Гонтарева. Всё остальное утверждено и согласовано с перечисленными, так что всё по-прежнему.
Не читаю Будивельника и Trast.
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