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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 971972973974
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:43

Mastercard изменил правила конвертации курса при оплате картами

https://strana.ua/finance/279171-v-mastercard-pomenjali-pravila-konvertatsii-evro-i-dollarov-ssha-pri-oplate-kartoj.html

я так понимаю нас это не коснется, т.к. списание банк осуществляет все равно по своему курсу?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:27

Як Шева з дружиною ОСББ опрокинув
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Ше буде Верховний Суд.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:38

  Квесторе_поверніться написав:Ratatui, декілька назвіть і в чому вони мародери...а то виглядає як пропаганда з Московії.


Гугл в помощь он всё знает. Начинайте с фонда Возрождение и смотрите сколько он уже тут лет жизни учит. Самый большой прокол соросятины это ставка на певца Славика.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40

  IMPRINTER написав:Mastercard изменил правила конвертации курса при оплате картами

https://strana.ua/finance/279171-v-mastercard-pomenjali-pravila-konvertatsii-evro-i-dollarov-ssha-pri-oplate-kartoj.html

я так понимаю нас это не коснется, т.к. списание банк осуществляет все равно по своему курсу?


Мы идем свои путем.Как обычно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Здравствуйте,поделитесь пожалуйста,где на сегодняшний момент можно оплатить дебетовой картой коммуналку и заработать какую нибудь плюшку?Заранее спасибо ответившим!
amator2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:49

Подскажите есть ли в каком-то банке КЕШ БЕК больше 3% ?

Всем привет!
Кто-то может знает есть ли какие-то карты где кеш бек больше 3% ?
Интересно в сегменте стройматериалов, епицентр, леруа и быт. техники - фокстрот, комфи, ельдорадо?
Заранее спасибо за ответ!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:57

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ratatui, декілька назвіть і в чому вони мародери...а то виглядає як пропаганда з Московії.


Гугл в помощь он всё знает. Начинайте с фонда Возрождение и смотрите сколько он уже тут лет жизни учит. Самый большой прокол соросятины это ставка на певца Славика.

Олігархізація Неньки УКраїни основнийм ворог.
Ось вони олігархи (Коломойський, Медверчук) і запускають фейк про соросят.
І супостат пу теж грязь лє.
Думайте...не піддавайтесь пропаганді.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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