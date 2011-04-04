я так понимаю нас это не коснется, т.к. списание банк осуществляет все равно по своему курсу?
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:43
Mastercard изменил правила конвертации курса при оплате картами
я так понимаю нас это не коснется, т.к. списание банк осуществляет все равно по своему курсу?
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:27
Як Шева з дружиною ОСББ опрокинув
Ше буде Верховний Суд.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:38
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40
Мы идем свои путем.Как обычно.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Здравствуйте,поделитесь пожалуйста,где на сегодняшний момент можно оплатить дебетовой картой коммуналку и заработать какую нибудь плюшку?Заранее спасибо ответившим!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:49
Подскажите есть ли в каком-то банке КЕШ БЕК больше 3% ?
Всем привет!
Кто-то может знает есть ли какие-то карты где кеш бек больше 3% ?
Интересно в сегменте стройматериалов, епицентр, леруа и быт. техники - фокстрот, комфи, ельдорадо?
Заранее спасибо за ответ!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:57
Олігархізація Неньки УКраїни основнийм ворог.
Ось вони олігархи (Коломойський, Медверчук) і запускають фейк про соросят.
І супостат пу теж грязь лє.
Думайте...не піддавайтесь пропаганді.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:05
фокстрот, комфи, ельдорадо - нью кард от укрсиба, если оплатите на сайте получите 5% кешбека чистыми, правда лимит оплат 10к грн в месяц, но можно открыть на себя и жену - будет 20к
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:44
Кредитка Ідея онлайн - 5% грязними за покупки на сайтах цих магазинів. Не більше 500 грязними в місяць кешбеку. По фокстроту та ще деяким можна поєднати з кешбечним сервісом типа
Не так добре з грошима, як погано без них.
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