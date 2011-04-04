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Всем привет! Кто-то может знает есть ли какие-то карты где кеш бек больше 3% ? Интересно в сегменте стройматериалов, епицентр, леруа и быт. техники - фокстрот, комфи, ельдорадо? Заранее спасибо за ответ!
Квесторе_поверніться написав:Ratatui, декілька назвіть і в чому вони мародери...а то виглядає як пропаганда з Московії.
Гугл в помощь он всё знает. Начинайте с фонда Возрождение и смотрите сколько он уже тут лет жизни учит. Самый большой прокол соросятины это ставка на певца Славика.
Олігархізація Неньки УКраїни основнийм ворог. Ось вони олігархи (Коломойський, Медверчук) і запускають фейк про соросят. І супостат пу теж грязь лє. Думайте...не піддавайтесь пропаганді.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Raymond написав:Всем привет! Кто-то может знает есть ли какие-то карты где кеш бек больше 3% ? Интересно в сегменте стройматериалов, епицентр, леруа и быт. техники - фокстрот, комфи, ельдорадо? Заранее спасибо за ответ!
фокстрот, комфи, ельдорадо - нью кард от укрсиба, если оплатите на сайте получите 5% кешбека чистыми, правда лимит оплат 10к грн в месяц, но можно открыть на себя и жену - будет 20к
Raymond написав:Всем привет! Кто-то может знает есть ли какие-то карты где кеш бек больше 3% ? Интересно в сегменте стройматериалов, епицентр, леруа и быт. техники - фокстрот, комфи, ельдорадо? Заранее спасибо за ответ!
фокстрот, комфи, ельдорадо - нью кард от укрсиба, если оплатите на сайте получите 5% кешбека чистыми, правда лимит оплат 10к грн в месяц, но можно открыть на себя и жену - будет 20к
Кредитка Ідея онлайн - 5% грязними за покупки на сайтах цих магазинів. Не більше 500 грязними в місяць кешбеку. По фокстроту та ще деяким можна поєднати з кешбечним сервісом типа https://smarty.sale , та ще з їхньою власною програмою лояльності.
Квесторе_поверніться написав:Ratatui, декілька назвіть і в чому вони мародери...а то виглядає як пропаганда з Московії.
Гугл в помощь он всё знает. Начинайте с фонда Возрождение и смотрите сколько он уже тут лет жизни учит. Самый большой прокол соросятины это ставка на певца Славика.
Олігархізація Неньки УКраїни основнийм ворог. Ось вони олігархи (Коломойський, Медверчук) і запускають фейк про соросят. І супостат пу теж грязь лє. Думайте...не піддавайтесь пропаганді.
Взрослый человек, а верите в сказки про олигархов.Олигархи давно всё раздерибанили, а соросятина грызет денежные потоки в виде Витальки Шабунина на реформу прокуратуры.И таких Виталек как и Серёг Лещенко с Мустафами сотни, а может даже тысячи.