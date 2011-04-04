Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:00

Ой+ написав: omb написав: Raymond написав: Всем привет!

Кто-то может знает есть ли какие-то карты где кеш бек больше 3% ?

Интересно в сегменте стройматериалов, епицентр, леруа и быт. техники - фокстрот, комфи, ельдорадо?

Заранее спасибо за ответ! Всем привет!Кто-то может знает есть ли какие-то карты где кеш бек больше 3% ?Интересно в сегменте стройматериалов, епицентр, леруа и быт. техники - фокстрот, комфи, ельдорадо?Заранее спасибо за ответ! фокстрот, комфи, ельдорадо - нью кард от укрсиба, если оплатите на сайте получите 5% кешбека чистыми, правда лимит оплат 10к грн в месяц, но можно открыть на себя и жену - будет 20к фокстрот, комфи, ельдорадо - нью кард от укрсиба, если оплатите на сайте получите 5% кешбека чистыми, правда лимит оплат 10к грн в месяц, но можно открыть на себя и жену - будет 20к



Кредитка Ідея онлайн - 5% грязними за покупки на сайтах цих магазинів. Не більше 500 грязними в місяць кешбеку. По фокстроту та ще деяким можна поєднати з кешбечним сервісом типа https://smarty.sale , та ще з їхньою власною програмою лояльності. Кредитка Ідея онлайн - 5% грязними за покупки на сайтах цих магазинів. Не більше 500 грязними в місяць кешбеку. По фокстроту та ще деяким можна поєднати з кешбечним сервісом типа, та ще з їхньою власною програмою лояльності.

Спасибо большое! Реально на smart.sale есть акаунт свой и оказалась еще скидка фокстроту 1.65%.Сайт Идея банка сегодня что-то плохо грузится , вообще никакой информации, у меня лично с разных браузеров этот сайт сегодня не грузится! Надеюсь они бы открыли быстро кредитку с этим кеш беком.Кстати раньше кредитка в ЮНЕКС банк был кеш бек на строительные магазины до 15%, сейчас может кому пригодится предлагают до конца августа кредитку с кешебекомОплата в аптеках - 8% від суми вартості послуги;Оплата в продуктових магазинах - 5% від суми вартості послуги;Оплата в магазинах одягу, взуття - 10% від суми вартості послуги;Оплата послуг готелів – 25% від суми вартості послуги;Оплата за спортивні товари та послуги - 5% від суми вартості послугиНО МАХ ТОЛЬКО 500 грн в мес.Мне сейчас нужен кеш бек больше 3% на стройт. магазины типа Епицентр, Лерой, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ?По бытовой технике ребята подсказали что макс. только 5%, больше нет?P.S. Спасибо тоже за подсказку omb, но там видимо ждать нужно до недели, если откроют то товар уйдет.