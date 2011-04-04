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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 972973974975
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:00

  Ой+ написав:
  omb написав:
  Raymond написав:Всем привет!
Кто-то может знает есть ли какие-то карты где кеш бек больше 3% ?
Интересно в сегменте стройматериалов, епицентр, леруа и быт. техники - фокстрот, комфи, ельдорадо?
Заранее спасибо за ответ!
фокстрот, комфи, ельдорадо - нью кард от укрсиба, если оплатите на сайте получите 5% кешбека чистыми, правда лимит оплат 10к грн в месяц, но можно открыть на себя и жену - будет 20к


Кредитка Ідея онлайн - 5% грязними за покупки на сайтах цих магазинів. Не більше 500 грязними в місяць кешбеку. По фокстроту та ще деяким можна поєднати з кешбечним сервісом типа https://smarty.sale , та ще з їхньою власною програмою лояльності.


Спасибо большое! Реально на smart.sale есть акаунт свой и оказалась еще скидка фокстроту 1.65%.
Сайт Идея банка сегодня что-то плохо грузится , вообще никакой информации, у меня лично с разных браузеров этот сайт сегодня не грузится! Надеюсь они бы открыли быстро кредитку с этим кеш беком.

Кстати раньше кредитка в ЮНЕКС банк был кеш бек на строительные магазины до 15%, сейчас может кому пригодится предлагают до конца августа кредитку с кешебеком
Оплата в аптеках - 8% від суми вартості послуги;
Оплата в продуктових магазинах - 5% від суми вартості послуги;
Оплата в магазинах одягу, взуття - 10% від суми вартості послуги;
Оплата послуг готелів – 25% від суми вартості послуги;
Оплата за спортивні товари та послуги - 5% від суми вартості послуги
НО МАХ ТОЛЬКО 500 грн в мес.

Мне сейчас нужен кеш бек больше 3% на стройт. магазины типа Епицентр, Лерой, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ?
По бытовой технике ребята подсказали что макс. только 5%, больше нет?

P.S. Спасибо тоже за подсказку omb, но там видимо ждать нужно до недели, если откроют то товар уйдет.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ratatui написав:Серёг Лещенко с Мустафами сотни, а может даже тысячи.

В них є декларація про доходи.
Де є декларації олігархів?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ratatui написав:Олигархи давно всё раздерибанили,

Тут Ви сильно помиляєтесь...ще не все.
Ну і на державних потоках олігархи сидять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:Мне сейчас нужен кеш бек больше 3% на стройт. магазины типа Епицентр, Лерой, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ?


Ідея онлайн - оплата на сайті https://epicentrk.ua/ ті ж 5% кешбек грязними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:57

Взрослый человек, а верите в сказки про олигархов.Олигархи давно всё раздерибанили, а соросятина грызет денежные потоки в виде Витальки Шабунина на реформу прокуратуры.И таких Виталек как и Серёг Лещенко с Мустафами сотни, а может даже тысячи.[/quote]



є ще нормальні люди тут, дякую за вашу думку!
бо від цих рожко-ботів вже верне за кільометру! :?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:52

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Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:22

  Ой+ написав:
  Raymond написав:Мне сейчас нужен кеш бек больше 3% на стройт. магазины типа Епицентр, Лерой, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ?


Ідея онлайн - оплата на сайті https://epicentrk.ua/ ті ж 5% кешбек грязними.


а по этой карте разве нету 25грнв мес платы за обслуживание? потом если она я так понимаю пылиться будет и не нужна, то каждый мес снимут по 25 грн ?
Raymond
 
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