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Raymond написав:Всем привет! Кто-то может знает есть ли какие-то карты где кеш бек больше 3% ? Интересно в сегменте стройматериалов, епицентр, леруа и быт. техники - фокстрот, комфи, ельдорадо? Заранее спасибо за ответ!
фокстрот, комфи, ельдорадо - нью кард от укрсиба, если оплатите на сайте получите 5% кешбека чистыми, правда лимит оплат 10к грн в месяц, но можно открыть на себя и жену - будет 20к
Кредитка Ідея онлайн - 5% грязними за покупки на сайтах цих магазинів. Не більше 500 грязними в місяць кешбеку. По фокстроту та ще деяким можна поєднати з кешбечним сервісом типа https://smarty.sale , та ще з їхньою власною програмою лояльності.
Спасибо большое! Реально на smart.sale есть акаунт свой и оказалась еще скидка фокстроту 1.65%. Сайт Идея банка сегодня что-то плохо грузится , вообще никакой информации, у меня лично с разных браузеров этот сайт сегодня не грузится! Надеюсь они бы открыли быстро кредитку с этим кеш беком.
Кстати раньше кредитка в ЮНЕКС банк был кеш бек на строительные магазины до 15%, сейчас может кому пригодится предлагают до конца августа кредитку с кешебеком Оплата в аптеках - 8% від суми вартості послуги; Оплата в продуктових магазинах - 5% від суми вартості послуги; Оплата в магазинах одягу, взуття - 10% від суми вартості послуги; Оплата послуг готелів – 25% від суми вартості послуги; Оплата за спортивні товари та послуги - 5% від суми вартості послуги НО МАХ ТОЛЬКО 500 грн в мес.
Мне сейчас нужен кеш бек больше 3% на стройт. магазины типа Епицентр, Лерой, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ? По бытовой технике ребята подсказали что макс. только 5%, больше нет?
P.S. Спасибо тоже за подсказку omb, но там видимо ждать нужно до недели, если откроют то товар уйдет.
Ratatui написав:Серёг Лещенко с Мустафами сотни, а может даже тысячи.
В них є декларація про доходи. Де є декларації олігархів?
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Тут Ви сильно помиляєтесь...ще не все. Ну і на державних потоках олігархи сидять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Взрослый человек, а верите в сказки про олигархов.Олигархи давно всё раздерибанили, а соросятина грызет денежные потоки в виде Витальки Шабунина на реформу прокуратуры.И таких Виталек как и Серёг Лещенко с Мустафами сотни, а может даже тысячи.[/quote]
є ще нормальні люди тут, дякую за вашу думку! бо від цих рожко-ботів вже верне за кільометру!