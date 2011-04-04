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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 973974975976
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:43

  klug написав:
  Bosstone написав:
  Raymond написав:а по этой карте разве нету 25грнв мес платы за обслуживание? потом если она я так понимаю пылиться будет и не нужна, то каждый мес снимут по 25 грн ?

Снимут, если будет минус на последний рабочий день месяца

Краще О.Картку взяти - там немає таких дурниць і страховку не напарюють.
https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf


Дякую! Справді, умови трохи кращі, хоча то той самий Ідея банк тільки під іншою стравою. Але Обанк справді краще по умовам.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:46

  amator2020 написав:Здравствуйте,поделитесь пожалуйста,где на сегодняшний момент можно оплатить дебетовой картой коммуналку и заработать какую нибудь плюшку?Заранее спасибо ответившим!

Иногда бывают время от время какие-то акции по оплате коммуналке от ПриватБанка.
Если я не ошибаюсь то 1 или 2 мес назад даже был кешбек 10% но до 1500грн.

Еще можно поймать 2% кеш бека бонусами на карту Екомаркета, при оплате кредиткой от Альфа Банка Еко
Raymond
 
Повідомлень: 803
З нами з: 16.12.08
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Подякували: 52 раз.
 
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  #<1 ... 973974975976
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