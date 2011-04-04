klug написав: Bosstone написав: Raymond написав:а по этой карте разве нету 25грнв мес платы за обслуживание? потом если она я так понимаю пылиться будет и не нужна, то каждый мес снимут по 25 грн ?Снимут, если будет минус на последний рабочий день месяцаКраще О.Картку взяти - там немає таких дурниць і страховку не напарюють.https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
Bosstone написав: Raymond написав:а по этой карте разве нету 25грнв мес платы за обслуживание? потом если она я так понимаю пылиться будет и не нужна, то каждый мес снимут по 25 грн ?Снимут, если будет минус на последний рабочий день месяца
Raymond написав:а по этой карте разве нету 25грнв мес платы за обслуживание? потом если она я так понимаю пылиться будет и не нужна, то каждый мес снимут по 25 грн ?
amator2020 написав:Здравствуйте,поделитесь пожалуйста,где на сегодняшний момент можно оплатить дебетовой картой коммуналку и заработать какую нибудь плюшку?Заранее спасибо ответившим!