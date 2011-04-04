Додано: Суб 18 лип, 2020 10:54

Oleksandr Derkach1 ч ·Я знал практически всех глав Нацбанка, начиная с 1992 года. Должен заметить, что самым независимым из них, по моему мнению, был Виктор Ющенко. У того что-то выпросить или заставить его что-то сделать, было нереально. Я думаю, и на государственном уровне тоже. Для этого его надо было сначала найти. В буквальном смысле. Если ему что-то не нравилось в ситуации, он прятался. Уезжал куда-то, сидел у себя в Безрадичах среди прялок и горшков, парился в нацбанковской бане на Троещине и тд. Пока вопрос не рассасывался сам собою. Один глава обладминистрации как-то показал мне свою телефонную книжку. В которой целая страница была исписана разными телефонами Ющенко. Сказал, что за 2 дня дозвониться не удалось ни разу. Не знаю как Леониду Кучме удавалось его отлавливать. И удавалось ли. Можно было конечно пробиться в кабинет на Институтской. Если пересидеть все эти толпы депутатов с кислыми физиономиями в приемной. Которые ждали там часами. Виктор Андреевич всегда опаздывал. На час минимум. Быстро заходил, целовал каждого и говорил. Чекай, чекай. Кабинет у него был любопытный. Весь рабочий стол и весь стол для совещаний были завалены слоем бумаг, толщиной сантиметров 40-50. Оставляя немножко пространства для хозяина, и совсем чуть-чуть для посетителей. По виду, мешков на 20-30, если выбрасывать. Вряд ли их кто-то когда-то читал, включая самого Ющенко, но на посетителя это производило ошеломляющее впечатление. У человека столько работы, а тут еще он со своими проблемами припёрся. А ещё у Виктора Андреевича был рыжий кожаный, пожмаканый портфель. В таких офицеры раньше носили бутылку водки и смену белья, а интеллигенты, томик Пушкина. Виктор Андреевич в нем носил кучу бумаг с графиками и табличками на все случаи жизни. В особо тяжелых случаях он этот портфель открывал. Доставал бумаги. Поправлял платочек в кармане. Ставил локти на стол и говорил. Дивись, шо я тобi скажу. Через два часа ошарашенный посетитель, которому во время рассказа не удалось вставить даже слово, вставал, вытирал слёзы благодарности, долго жал руку и пошатываясь, уходил, раздавленный грузом государственных проблем. Осознав, что вопрос, с которым он пришел просто не стоит ни одной секунды времени такого человека…PS. К Ющенко-банкиру я отношусь с уважением. Он был хорошим главой Нацбанка. Не ищите здесь негатива.