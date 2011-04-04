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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 973974975976
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:43

  klug написав:
  Bosstone написав:
  Raymond написав:а по этой карте разве нету 25грнв мес платы за обслуживание? потом если она я так понимаю пылиться будет и не нужна, то каждый мес снимут по 25 грн ?

Снимут, если будет минус на последний рабочий день месяца

Краще О.Картку взяти - там немає таких дурниць і страховку не напарюють.
https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf


Дякую! Справді, умови трохи кращі, хоча то той самий Ідея банк тільки під іншою стравою. Але Обанк справді краще по умовам.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:46

  amator2020 написав:Здравствуйте,поделитесь пожалуйста,где на сегодняшний момент можно оплатить дебетовой картой коммуналку и заработать какую нибудь плюшку?Заранее спасибо ответившим!

Иногда бывают время от время какие-то акции по оплате коммуналке от ПриватБанка.
Если я не ошибаюсь то 1 или 2 мес назад даже был кешбек 10% но до 1500грн.

Еще можно поймать 2% кеш бека бонусами на карту Екомаркета, при оплате кредиткой от Альфа Банка Еко
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:Иногда бывают время от время какие-то акции по оплате коммуналке от ПриватБанка.
Если я не ошибаюсь то 1 или 2 мес назад даже был кешбек 10% но до 1500грн.
Спасибо,подскажите пож.а как поймать следующую акцию от Привата,где следить?
amator2020
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:47

НБУ отменял плату за СЭП - как "антикоронавирусная мера".
Я так понимаю, раз плату возвращают (а возможно даже повышают) - потому что корону уже победили?

Аналогично Укрзализниця начала продавать 100% билетов поездах, без ограничений.

Победили, или записались в корона-отрицальщики?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Oleksandr Derkach
1 ч ·
Я знал практически всех глав Нацбанка, начиная с 1992 года. Должен заметить, что самым независимым из них, по моему мнению, был Виктор Ющенко. У того что-то выпросить или заставить его что-то сделать, было нереально. Я думаю, и на государственном уровне тоже. Для этого его надо было сначала найти. В буквальном смысле. Если ему что-то не нравилось в ситуации, он прятался. Уезжал куда-то, сидел у себя в Безрадичах среди прялок и горшков, парился в нацбанковской бане на Троещине и тд. Пока вопрос не рассасывался сам собою. Один глава обладминистрации как-то показал мне свою телефонную книжку. В которой целая страница была исписана разными телефонами Ющенко. Сказал, что за 2 дня дозвониться не удалось ни разу. Не знаю как Леониду Кучме удавалось его отлавливать. И удавалось ли. Можно было конечно пробиться в кабинет на Институтской. Если пересидеть все эти толпы депутатов с кислыми физиономиями в приемной. Которые ждали там часами. Виктор Андреевич всегда опаздывал. На час минимум. Быстро заходил, целовал каждого и говорил. Чекай, чекай. Кабинет у него был любопытный. Весь рабочий стол и весь стол для совещаний были завалены слоем бумаг, толщиной сантиметров 40-50. Оставляя немножко пространства для хозяина, и совсем чуть-чуть для посетителей. По виду, мешков на 20-30, если выбрасывать. Вряд ли их кто-то когда-то читал, включая самого Ющенко, но на посетителя это производило ошеломляющее впечатление. У человека столько работы, а тут еще он со своими проблемами припёрся. А ещё у Виктора Андреевича был рыжий кожаный, пожмаканый портфель. В таких офицеры раньше носили бутылку водки и смену белья, а интеллигенты, томик Пушкина. Виктор Андреевич в нем носил кучу бумаг с графиками и табличками на все случаи жизни. В особо тяжелых случаях он этот портфель открывал. Доставал бумаги. Поправлял платочек в кармане. Ставил локти на стол и говорил. Дивись, шо я тобi скажу. Через два часа ошарашенный посетитель, которому во время рассказа не удалось вставить даже слово, вставал, вытирал слёзы благодарности, долго жал руку и пошатываясь, уходил, раздавленный грузом государственных проблем. Осознав, что вопрос, с которым он пришел просто не стоит ни одной секунды времени такого человека…
PS. К Ющенко-банкиру я отношусь с уважением. Он был хорошим главой Нацбанка. Не ищите здесь негатива.
:D
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:09

  amator2020 написав:
  Raymond написав:Иногда бывают время от время какие-то акции по оплате коммуналке от ПриватБанка.
Если я не ошибаюсь то 1 или 2 мес назад даже был кешбек 10% но до 1500грн.
Спасибо,подскажите пож.а как поймать следующую акцию от Привата,где следить?


Усі акції ПриватБанку https://promos.privatbank.ua/
Зараз по комуналці розіграш https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... mbo-oplaty

  amator2020 написав:Здравствуйте,поделитесь пожалуйста,где на сегодняшний момент можно оплатить дебетовой картой коммуналку и заработать какую нибудь плюшку?Заранее спасибо ответившим!


Картки укрсибу та тас - дивіться відповідні гілки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:05

  Ой+ написав:Картки укрсибу та тас - дивіться відповідні гілки

ТАСя вийшла з комунальних перегонів (принаймні для нових клієнтів), Укрсиб - опора сучасного свинорильства, але тимчасова.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:56

  klug написав:
  Ой+ написав:Картки укрсибу та тас - дивіться відповідні гілки

ТАСя вийшла з комунальних перегонів (принаймні для нових клієнтів), Укрсиб - опора сучасного свинорильства, але тимчасова.

Щоб не ритися і не шукати, які там плюшки за оплату комунальних?
Поки Еко картка Альфи хоч 2% повертає. Вигідніше поки не знаходив.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:09

  Raymond написав:Щоб не ритися і не шукати, які там плюшки за оплату комунальних?
Поки Еко картка Альфи хоч 2% повертає. Вигідніше поки не знаходив.

5% чистими (макс. 500 грн/міс.) на онлайн оплати (включно з комуналкою), безкоштовний СЕП, безкоштовний вхід Р2Р, відсутність штрафів за несанкціонований овердрафт.

P.S. кишмиш підключають на рік.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:46

  klug написав:
  Raymond написав:Щоб не ритися і не шукати, які там плюшки за оплату комунальних?
Поки Еко картка Альфи хоч 2% повертає. Вигідніше поки не знаходив.

5% чистими (макс. 500 грн/міс.) на онлайн оплати (включно з комуналкою), безкоштовний СЕП, безкоштовний вхід Р2Р, відсутність штрафів за несанкціонований овердрафт.

P.S. кишмиш підключають на рік.

это про укрсиб
ol_zy
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