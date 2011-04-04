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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 лип, 2020 09:25
unicdima написав:
Oleksandr Derkach
1 ч ·
Я знал практически всех глав Нацбанка, начиная с 1992 года. Должен заметить, что самым независимым из них, по моему мнению, был Виктор Ющенко. У того что-то выпросить или заставить его что-то сделать, было нереально. Я думаю, и на государственном уровне тоже. Для этого его надо было сначала найти. В буквальном смысле. Если ему что-то не нравилось в ситуации, он прятался. Уезжал куда-то, сидел у себя в Безрадичах среди прялок и горшков, парился в нацбанковской бане на Троещине и тд. Пока вопрос не рассасывался сам собою. Один глава обладминистрации как-то показал мне свою телефонную книжку. В которой целая страница была исписана разными телефонами Ющенко. Сказал, что за 2 дня дозвониться не удалось ни разу. Не знаю как Леониду Кучме удавалось его отлавливать. И удавалось ли. Можно было конечно пробиться в кабинет на Институтской. Если пересидеть все эти толпы депутатов с кислыми физиономиями в приемной. Которые ждали там часами. Виктор Андреевич всегда опаздывал. На час минимум. Быстро заходил, целовал каждого и говорил. Чекай, чекай. Кабинет у него был любопытный. Весь рабочий стол и весь стол для совещаний были завалены слоем бумаг, толщиной сантиметров 40-50. Оставляя немножко пространства для хозяина, и совсем чуть-чуть для посетителей. По виду, мешков на 20-30, если выбрасывать. Вряд ли их кто-то когда-то читал, включая самого Ющенко, но на посетителя это производило ошеломляющее впечатление. У человека столько работы, а тут еще он со своими проблемами припёрся. А ещё у Виктора Андреевича был рыжий кожаный, пожмаканый портфель. В таких офицеры раньше носили бутылку водки и смену белья, а интеллигенты, томик Пушкина. Виктор Андреевич в нем носил кучу бумаг с графиками и табличками на все случаи жизни. В особо тяжелых случаях он этот портфель открывал. Доставал бумаги. Поправлял платочек в кармане. Ставил локти на стол и говорил. Дивись, шо я тобi скажу. Через два часа ошарашенный посетитель, которому во время рассказа не удалось вставить даже слово, вставал, вытирал слёзы благодарности, долго жал руку и пошатываясь, уходил, раздавленный грузом государственных проблем. Осознав, что вопрос, с которым он пришел просто не стоит ни одной секунды времени такого человека…
PS. К Ющенко-банкиру я отношусь с уважением. Он был хорошим главой Нацбанка. Не ищите здесь негатива.
Романтичний погляд на Юща.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:59
klug написав:
P.S. кишмиш підключають на рік.
але вроді були відгуки що продовжують
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:17
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:20
Квесторе_поверніться написав:
Романтичний погляд на Юща.
А який реалістичний?
Ющу вдалось добряче розвести західних друзів і ті кинулись з грошима в Україну. А тут за чужі гроші підскочили зарплати, споживчий бум, укріпляж. Але рано чи пізно реалії мали все поставити на місце. У 2008 р. ще наклались світова криза і ми впали туди де і мали бути, а більшість буржуйських банків запили холодною водою збитки в Україні і напевно зробили висновки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:29
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Серёг Лещенко с Мустафами сотни, а может даже тысячи.
В них є декларація про доходи.
Де є декларації олігархів?
Они мутят на госдолжностях.А олигархи нет. Учите матчасть кто подаёт декларации. Г овномут Виталька Шабунин главный антикоррупционер например не подает так как пока не пристроился на ЖД или в депутаны.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:13
greenozon написав: klug написав:
P.S. кишмиш підключають на рік.
але вроді були відгуки що продовжують
Що за відгуки? Продукту менше року. Поки є лише надія, що за рік вдастся швидко закрити рахунок і відкрити знову, але майбутнього ніхто не знає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:14
Ratatui написав: Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Серёг Лещенко с Мустафами сотни, а может даже тысячи.
В них є декларація про доходи.
Де є декларації олігархів?
Они мутят на госдолжностях.А олигархи нет. Учите матчасть кто подаёт декларации. Г овномут Виталька Шабунин главный антикоррупционер например не подает так как пока не пристроился на ЖД или в депутаны.
олигархи не мутят на госдолжностях? ха-ха-ха
а почему их называют олигархи? потому что те люди, которых они выдвинули на госдолжности - мутят в интересах олигархов. - в этой монополизации очень большая проблема страны, не прячьте голову в песок.
а то, что дерибанят на траншах - это так, мелочь по карманам
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