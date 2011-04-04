RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 974975976977
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:25

  unicdima написав:Oleksandr Derkach
1 ч ·
Я знал практически всех глав Нацбанка, начиная с 1992 года. Должен заметить, что самым независимым из них, по моему мнению, был Виктор Ющенко. У того что-то выпросить или заставить его что-то сделать, было нереально. Я думаю, и на государственном уровне тоже. Для этого его надо было сначала найти. В буквальном смысле. Если ему что-то не нравилось в ситуации, он прятался. Уезжал куда-то, сидел у себя в Безрадичах среди прялок и горшков, парился в нацбанковской бане на Троещине и тд. Пока вопрос не рассасывался сам собою. Один глава обладминистрации как-то показал мне свою телефонную книжку. В которой целая страница была исписана разными телефонами Ющенко. Сказал, что за 2 дня дозвониться не удалось ни разу. Не знаю как Леониду Кучме удавалось его отлавливать. И удавалось ли. Можно было конечно пробиться в кабинет на Институтской. Если пересидеть все эти толпы депутатов с кислыми физиономиями в приемной. Которые ждали там часами. Виктор Андреевич всегда опаздывал. На час минимум. Быстро заходил, целовал каждого и говорил. Чекай, чекай. Кабинет у него был любопытный. Весь рабочий стол и весь стол для совещаний были завалены слоем бумаг, толщиной сантиметров 40-50. Оставляя немножко пространства для хозяина, и совсем чуть-чуть для посетителей. По виду, мешков на 20-30, если выбрасывать. Вряд ли их кто-то когда-то читал, включая самого Ющенко, но на посетителя это производило ошеломляющее впечатление. У человека столько работы, а тут еще он со своими проблемами припёрся. А ещё у Виктора Андреевича был рыжий кожаный, пожмаканый портфель. В таких офицеры раньше носили бутылку водки и смену белья, а интеллигенты, томик Пушкина. Виктор Андреевич в нем носил кучу бумаг с графиками и табличками на все случаи жизни. В особо тяжелых случаях он этот портфель открывал. Доставал бумаги. Поправлял платочек в кармане. Ставил локти на стол и говорил. Дивись, шо я тобi скажу. Через два часа ошарашенный посетитель, которому во время рассказа не удалось вставить даже слово, вставал, вытирал слёзы благодарности, долго жал руку и пошатываясь, уходил, раздавленный грузом государственных проблем. Осознав, что вопрос, с которым он пришел просто не стоит ни одной секунды времени такого человека…
PS. К Ющенко-банкиру я отношусь с уважением. Он был хорошим главой Нацбанка. Не ищите здесь негатива.
:D

Романтичний погляд на Юща. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34109
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:P.S. кишмиш підключають на рік.

але вроді були відгуки що продовжують
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9013
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:17

Откладывают на черный день. Банки снижают ставки по депозитам, но украинцы все равно несут деньги. Почему?
Vorlon
 
Повідомлень: 8565
З нами з: 14.06.13
Подякував: 420 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Романтичний погляд на Юща.


А який реалістичний?
Ющу вдалось добряче розвести західних друзів і ті кинулись з грошима в Україну. А тут за чужі гроші підскочили зарплати, споживчий бум, укріпляж. Але рано чи пізно реалії мали все поставити на місце. У 2008 р. ще наклались світова криза і ми впали туди де і мали бути, а більшість буржуйських банків запили холодною водою збитки в Україні і напевно зробили висновки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3538
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Серёг Лещенко с Мустафами сотни, а может даже тысячи.

В них є декларація про доходи.
Де є декларації олігархів?


Они мутят на госдолжностях.А олигархи нет. Учите матчасть кто подаёт декларации. Г овномут Виталька Шабунин главный антикоррупционер например не подает так как пока не пристроился на ЖД или в депутаны.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6950
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:13

  greenozon написав:
  klug написав:P.S. кишмиш підключають на рік.

але вроді були відгуки що продовжують

Що за відгуки? Продукту менше року. Поки є лише надія, що за рік вдастся швидко закрити рахунок і відкрити знову, але майбутнього ніхто не знає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4568
З нами з: 18.08.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:14

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Серёг Лещенко с Мустафами сотни, а может даже тысячи.

В них є декларація про доходи.
Де є декларації олігархів?


Они мутят на госдолжностях.А олигархи нет. Учите матчасть кто подаёт декларации. Г овномут Виталька Шабунин главный антикоррупционер например не подает так как пока не пристроился на ЖД или в депутаны.


олигархи не мутят на госдолжностях? ха-ха-ха :lol:
а почему их называют олигархи? потому что те люди, которых они выдвинули на госдолжности - мутят в интересах олигархов. - в этой монополизации очень большая проблема страны, не прячьте голову в песок.
а то, что дерибанят на траншах - это так, мелочь по карманам
Shaman
 
Повідомлень: 402
З нами з: 29.09.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 974975976977
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 215344
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21702
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.