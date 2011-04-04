Додано: Нед 19 лип, 2020 13:10

Ratatui, зрозуміло на чию мельницю воду ллєте.

Олігархи мають жити і процвітати...але їх слід троха деолігархізувати...інакше не буде нарід добре жити в Неньці Україні.

Юля зараз яскраво стала на службу олігархів...такий зробила вибір...видно не хоче на смітник історії.

Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Нед 19 лип, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.