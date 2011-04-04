Ой+ написав:
А який реалістичний?
Ющу вдалось добряче розвести західних друзів і ті кинулись з грошима в Україну. А тут за чужі гроші підскочили зарплати, споживчий бум, укріпляж. Але рано чи пізно реалії мали все поставити на місце. У 2008 р. ще наклались світова криза і ми впали туди де і мали бути, а більшість буржуйських банків запили холодною водою збитки в Україні і напевно зробили висновки.
забули дуже важливу (можливо ключову) деталь - ЖІНКА Юща
Екатерина (Кэтрин Клэр) Чумаченко
американка, вхожа в еліту ЦРУ, і тд ітп
ліхо закручена історія, Ющ мабуть сам в шокасі тому і не світиться більше ніде і ніколи, напротивагу тому ж Кравчуку чи Кучмі...!