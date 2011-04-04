RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 976977978979>
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:25

  Ой+ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Романтичний погляд на Юща.


А який реалістичний?
Ющу вдалось добряче розвести західних друзів і ті кинулись з грошима в Україну. А тут за чужі гроші підскочили зарплати, споживчий бум, укріпляж. Але рано чи пізно реалії мали все поставити на місце. У 2008 р. ще наклались світова криза і ми впали туди де і мали бути, а більшість буржуйських банків запили холодною водою збитки в Україні і напевно зробили висновки.


забули дуже важливу (можливо ключову) деталь - ЖІНКА Юща
Екатерина (Кэтрин Клэр) Чумаченко
американка, вхожа в еліту ЦРУ, і тд ітп

ліхо закручена історія, Ющ мабуть сам в шокасі тому і не світиться більше ніде і ніколи, напротивагу тому ж Кравчуку чи Кучмі...!

https://rudenko.kiev.ua/persons/chumachenko
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9024
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:13

  ol_zy написав:
  Искатель написав:У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью.
Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам.
Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам.
А может, это уже где-то реализовано? Не видел.

На 12.07.20:
0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%
1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%
2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное
3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие
4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%
5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%
6. "Вильный" ПУМБ - 7%

Просьба добавлять, поправлять, уточнять.
Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.

7. Моно "детская" 10% на остаток.
8. Приват "универсальная" - 7% бонусами на свои - актуально для тех кто имеет где потратить бонус+


9. Форвард "Ощадний рахунок" 8% https://www.forward-bank.com/deposits/s ... _nyischet/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9024
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:04

  greenozon написав:
  Ой+ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Романтичний погляд на Юща.


А який реалістичний?
Ющу вдалось добряче розвести західних друзів і ті кинулись з грошима в Україну. А тут за чужі гроші підскочили зарплати, споживчий бум, укріпляж. Але рано чи пізно реалії мали все поставити на місце. У 2008 р. ще наклались світова криза і ми впали туди де і мали бути, а більшість буржуйських банків запили холодною водою збитки в Україні і напевно зробили висновки.


забули дуже важливу (можливо ключову) деталь - ЖІНКА Юща
Екатерина (Кэтрин Клэр) Чумаченко
американка, вхожа в еліту ЦРУ, і тд ітп

ліхо закручена історія, Ющ мабуть сам в шокасі тому і не світиться більше ніде і ніколи, напротивагу тому ж Кравчуку чи Кучмі...!

https://rudenko.kiev.ua/persons/chumachenko

Якесь ОБС. Так само можна сказати, що Ви агент кремля і Моссада.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4570
З нами з: 18.08.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:53

  greenozon написав:
  Ой+ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Романтичний погляд на Юща.


А який реалістичний?
Ющу вдалось добряче розвести західних друзів і ті кинулись з грошима в Україну. А тут за чужі гроші підскочили зарплати, споживчий бум, укріпляж. Але рано чи пізно реалії мали все поставити на місце. У 2008 р. ще наклались світова криза і ми впали туди де і мали бути, а більшість буржуйських банків запили холодною водою збитки в Україні і напевно зробили висновки.


забули дуже важливу (можливо ключову) деталь - ЖІНКА Юща
Екатерина (Кэтрин Клэр) Чумаченко
американка, вхожа в еліту ЦРУ, і тд ітп

ліхо закручена історія, Ющ мабуть сам в шокасі тому і не світиться більше ніде і ніколи, напротивагу тому ж Кравчуку чи Кучмі...!

https://rudenko.kiev.ua/persons/chumachenko


кацапська дурня..
не рухайте В.А., тим більше його жону..
jump
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:26

правда очі коле... типова реакція р-фанатичного складу розуму
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9024
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:37

  Квесторе_поверніться написав:Ratatui, зрозуміло на чию мельницю воду ллєте.
Олігархи мають жити і процвітати...але їх слід троха деолігархізувати...інакше не буде нарід добре жити в Неньці Україні.
Юля зараз яскраво стала на службу олігархів...такий зробила вибір...видно не хоче на смітник історії.


Так джюля только для лохов была с народом. Могу только посочувствовать вам как вы в ней разочаровались когда это поняли. Лиса джуля ещё та.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6953
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:42

Shaman

Олигархи делают выгодные им капиталовложения в запроданцев. Точно так же как лес рубят в Карпатах совсем не приезжие китайцы.

А потом виноваты как всегда олигархи, а не купленные ими тупые исполнители.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6953
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:20

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ratatui, зрозуміло на чию мельницю воду ллєте.
Олігархи мають жити і процвітати...але їх слід троха деолігархізувати...інакше не буде нарід добре жити в Неньці Україні.
Юля зараз яскраво стала на службу олігархів...такий зробила вибір...видно не хоче на смітник історії.


Так джюля только для лохов была с народом. Могу только посочувствовать вам как вы в ней разочаровались когда это поняли. Лиса джуля ещё та.

Не приписуйте мені зачарування і розчарування Юлею.
Найбільш полумяна була вона на помаранчевому Майдані...
Суджу давно не по словах її....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34127
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1707 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:52

Квесторе_поверніться

Я понимаю тяжело разочаровываться в джульке как и в жадном порохе для многих. Но слов из песни не выкинуть.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6953
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:00

Адвокат Шеви розтлумачує
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/novyj-glava-nbu-shevchenko-pojasnil-proishozhden-370764
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34127
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1707 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 976977978979>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 215348
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16701)
19.07.2020 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.