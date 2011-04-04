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Квесторе_поверніться написав:Романтичний погляд на Юща.
А який реалістичний? Ющу вдалось добряче розвести західних друзів і ті кинулись з грошима в Україну. А тут за чужі гроші підскочили зарплати, споживчий бум, укріпляж. Але рано чи пізно реалії мали все поставити на місце. У 2008 р. ще наклались світова криза і ми впали туди де і мали бути, а більшість буржуйських банків запили холодною водою збитки в Україні і напевно зробили висновки.
забули дуже важливу (можливо ключову) деталь - ЖІНКА Юща Екатерина (Кэтрин Клэр) Чумаченко американка, вхожа в еліту ЦРУ, і тд ітп
ліхо закручена історія, Ющ мабуть сам в шокасі тому і не світиться більше ніде і ніколи, напротивагу тому ж Кравчуку чи Кучмі...!
Искатель написав:У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью. Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам. Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам. А может, это уже где-то реализовано? Не видел.
На 12.07.20: 0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9% 1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2% 2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное 3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие 4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8% 5. "Ощадный" Альфа-банк - 9% 6. "Вильный" ПУМБ - 7%
Просьба добавлять, поправлять, уточнять. Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.
7. Моно "детская" 10% на остаток. 8. Приват "универсальная" - 7% бонусами на свои - актуально для тех кто имеет где потратить бонус+
Квесторе_поверніться написав:Романтичний погляд на Юща.
А який реалістичний? Ющу вдалось добряче розвести західних друзів і ті кинулись з грошима в Україну. А тут за чужі гроші підскочили зарплати, споживчий бум, укріпляж. Але рано чи пізно реалії мали все поставити на місце. У 2008 р. ще наклались світова криза і ми впали туди де і мали бути, а більшість буржуйських банків запили холодною водою збитки в Україні і напевно зробили висновки.
забули дуже важливу (можливо ключову) деталь - ЖІНКА Юща Екатерина (Кэтрин Клэр) Чумаченко американка, вхожа в еліту ЦРУ, і тд ітп
ліхо закручена історія, Ющ мабуть сам в шокасі тому і не світиться більше ніде і ніколи, напротивагу тому ж Кравчуку чи Кучмі...!
Квесторе_поверніться написав:Романтичний погляд на Юща.
А який реалістичний? Ющу вдалось добряче розвести західних друзів і ті кинулись з грошима в Україну. А тут за чужі гроші підскочили зарплати, споживчий бум, укріпляж. Але рано чи пізно реалії мали все поставити на місце. У 2008 р. ще наклались світова криза і ми впали туди де і мали бути, а більшість буржуйських банків запили холодною водою збитки в Україні і напевно зробили висновки.
забули дуже важливу (можливо ключову) деталь - ЖІНКА Юща Екатерина (Кэтрин Клэр) Чумаченко американка, вхожа в еліту ЦРУ, і тд ітп
ліхо закручена історія, Ющ мабуть сам в шокасі тому і не світиться більше ніде і ніколи, напротивагу тому ж Кравчуку чи Кучмі...!
Квесторе_поверніться написав:Ratatui, зрозуміло на чию мельницю воду ллєте. Олігархи мають жити і процвітати...але їх слід троха деолігархізувати...інакше не буде нарід добре жити в Неньці Україні. Юля зараз яскраво стала на службу олігархів...такий зробила вибір...видно не хоче на смітник історії.
Так джюля только для лохов была с народом. Могу только посочувствовать вам как вы в ней разочаровались когда это поняли. Лиса джуля ещё та.
Квесторе_поверніться написав:Ratatui, зрозуміло на чию мельницю воду ллєте. Олігархи мають жити і процвітати...але їх слід троха деолігархізувати...інакше не буде нарід добре жити в Неньці Україні. Юля зараз яскраво стала на службу олігархів...такий зробила вибір...видно не хоче на смітник історії.
Так джюля только для лохов была с народом. Могу только посочувствовать вам как вы в ней разочаровались когда это поняли. Лиса джуля ещё та.
Не приписуйте мені зачарування і розчарування Юлею. Найбільш полумяна була вона на помаранчевому Майдані... Суджу давно не по словах її....
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