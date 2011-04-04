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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 976977978979
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:03

  Ratatui написав:Квесторе_поверніться

Я понимаю тяжело разочаровываться в джульке как и в жадном порохе для многих. Но слов из песни не выкинуть.

Юля то московська зозуля. :)
По указівці Ахметбая підтримує того хто її обізвав зозулею.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:19

Буде Шева свою команду в НБУ заводити?
Навяжуть йому потрібних людей?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:57

Виправити ситуацію можливо через призначення «технократичного» голови НБУ, який продовжить політику на забезпечення цінової та фінансової стабільності. Питання, наскільки цим критеріям відповідатиме Кирило Шевченко, залишається відкритим.
https://finclub.net/ua/analytics/shevchenko-ocholyv-natsbank-choho-vid-noho-teper-chekaty.html
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:09

  Квесторе_поверніться написав:Адвокат Шеви розтлумачує
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/novyj-glava-nbu-shevchenko-pojasnil-proishozhden-370764

невже порохаті знову спіймались на брехні? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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