Юля то московська зозуля.
По указівці Ахметбая підтримує того хто її обізвав зозулею.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 20:03
Юля то московська зозуля.
По указівці Ахметбая підтримує того хто її обізвав зозулею.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:19
Буде Шева свою команду в НБУ заводити?
Навяжуть йому потрібних людей?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:57
Виправити ситуацію можливо через призначення «технократичного» голови НБУ, який продовжить політику на забезпечення цінової та фінансової стабільності. Питання, наскільки цим критеріям відповідатиме Кирило Шевченко, залишається відкритим.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 22:09
невже порохаті знову спіймались на брехні?
Увага, на форумі порохата цензура.
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