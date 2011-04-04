REA 1109 написав:
только человеческая тупость дает понятие о бесконечности.....
Краще скажіть шо робити з гривнею якщо не нести до банки?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:09
Краще скажіть шо робити з гривнею якщо не нести до банки?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:10
Дома уже все чемоданы забиты поэтому вынужденны нести.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Закончился долларовый депо в Укрэксиме
Как он чувствует себя на сегодня? Можно продлевать?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:58
З державних банків аутсайдер...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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