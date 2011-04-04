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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 976977978979
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:09

  REA 1109 написав:

только человеческая тупость дает понятие о бесконечности.....

Краще скажіть шо робити з гривнею якщо не нести до банки?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:10

  REA 1109 написав:

только человеческая тупость дает понятие о бесконечности.....


Дома уже все чемоданы забиты поэтому вынужденны нести.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Закончился долларовый депо в Укрэксиме
Как он чувствует себя на сегодня? Можно продлевать?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:58

  Алексей77 написав:Закончился долларовый депо в Укрэксиме
Как он чувствует себя на сегодня? Можно продлевать?

З державних банків аутсайдер...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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