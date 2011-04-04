REA 1109 написав:
только человеческая тупость дает понятие о бесконечности.....
Краще скажіть шо робити з гривнею якщо не нести до банки?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:09
Краще скажіть шо робити з гривнею якщо не нести до банки?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:10
Дома уже все чемоданы забиты поэтому вынужденны нести.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Закончился долларовый депо в Укрэксиме
Как он чувствует себя на сегодня? Можно продлевать?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:58
З державних банків аутсайдер...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:49
Додано: Пон 20 лип, 2020 23:48
топ 50 банків вирішили замутити нову мутку-замутку
https://news.finance.ua/ua/news/-/47485 ... nyh-stavok
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:00
Ну да, повышенные 5% в гривне на 5 лет.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Вів 21 лип, 2020 06:15
Додано: Вів 21 лип, 2020 09:13
Хитрости кешбека: сколько можно заработать на программах лояльности банков
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|