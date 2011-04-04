Striker написав:Хитрости кешбека: сколько можно заработать на программах лояльности банков
https://minfin.com.ua/2020/07/21/48581413/
а за поребриком (ру) готують закон на держрівні про лімітацію будь-яких КБ на рівні 1.5%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:23
а за поребриком (ру) готують закон на держрівні про лімітацію будь-яких КБ на рівні 1.5%
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:43
хз зачем
я читаю ньюси на ТГ каналі Банкста
ця новина пробігала десь пару днів тому
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:47
Щодо прогнозів нової облікової ставки НБУ, яку будуть переглядати вже на цьому тижні (в четвер)
банкіри очікують подальше зниження на 0.5 - 1 %
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