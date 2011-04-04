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Квесторе_поверніться написав:Дивився вчора брифінг Шеви з НБУ. Конкретний партизан...все загальними фразами...ніякої конкретики. Ось тільки раніше проговорився шо кредитні канікули йому не подобаються.
Конкретика должна быть следующая. Вместо рефов под 6% годовых, которые опять же, могут стать проблемными, НБУ должен начать выкупать у банков безнадежные кредиты по номинальной стоимости, но при обязательном условии - полученные средства направить на кредитование малого, среднего бизнеса, фермерства, ипотеки под 6 - 8% годовых. И начинать нужно с безнадежных кредитов, выданных предприятиям ЛДНР.
Условно говоря, НБУ до 1 млрд грн выкупает у каждого банка абсолютно безнадежные кредиты, выданные предприятиям ЛДНР, но взамен на полученные деньги банк обязуется прокредитовать малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых. Через некоторое время, когда банки выдадут кредиты на полученный ярд, НБУ на тех же условиях опять выкупает следующий ярд проблемки. Тогда банки, которые выдали предприятиям ЛДНР кредитов до 1 млрд грн, полностью избавятся от этого баланса, больше - заметно улучшат свое положение, нормы финотчетности.
А не гривну до тридцатки опускать и инфляцию в 10% разгонять. Они не учитывают, что при таком уровне инфляции, продукты реально подорожают на все 15 - 20%. Бо уже зашмыгали экономику своим карантином, теперь же собираются добить ростом цен и девалом.
При этом сам Сергей Марченко соглашается: повышать минимальную зарплату нужно, однако предварительно стоит просчитать будущие расходы и влияние на бюджет и экономику страны.