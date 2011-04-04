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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 977978979980
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:23

  Striker написав:Хитрости кешбека: сколько можно заработать на программах лояльности банков
https://minfin.com.ua/2020/07/21/48581413/


а за поребриком (ру) готують закон на держрівні про лімітацію будь-яких КБ на рівні 1.5%
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:24

greenozon
Зачем? :shock: И где об этом можно почитать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:43

  Vorlon написав:greenozon
Зачем? :shock: И где об этом можно почитать?


:) хз зачем

я читаю ньюси на ТГ каналі Банкста
ця новина пробігала десь пару днів тому
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:47

Щодо прогнозів нової облікової ставки НБУ, яку будуть переглядати вже на цьому тижні (в четвер)

банкіри очікують подальше зниження на 0.5 - 1 %


https://minfin.com.ua/ua/2020/07/21/49204437/
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:05

  greenozon написав:
  Striker написав:Хитрости кешбека: сколько можно заработать на программах лояльности банков
https://minfin.com.ua/2020/07/21/48581413/


а за поребриком (ру) готують закон на держрівні про лімітацію будь-яких КБ на рівні 1.5%


за поребриком кешбек не облагается налогом
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:10

  Квесторе_поверніться написав:Дивився вчора брифінг Шеви з НБУ.
Конкретний партизан...все загальними фразами...ніякої конкретики.
Ось тільки раніше проговорився шо кредитні канікули йому не подобаються.

Конкретика должна быть следующая.
Вместо рефов под 6% годовых, которые опять же, могут стать проблемными, НБУ должен начать выкупать у банков безнадежные кредиты по номинальной стоимости, но при обязательном условии - полученные средства направить на кредитование малого, среднего бизнеса, фермерства, ипотеки под 6 - 8% годовых. И начинать нужно с безнадежных кредитов, выданных предприятиям ЛДНР.

Условно говоря, НБУ до 1 млрд грн выкупает у каждого банка абсолютно безнадежные кредиты, выданные предприятиям ЛДНР, но взамен на полученные деньги банк обязуется прокредитовать малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых. Через некоторое время, когда банки выдадут кредиты на полученный ярд, НБУ на тех же условиях опять выкупает следующий ярд проблемки. Тогда банки, которые выдали предприятиям ЛДНР кредитов до 1 млрд грн, полностью избавятся от этого баланса, больше - заметно улучшат свое положение, нормы финотчетности.

А не гривну до тридцатки опускать и инфляцию в 10% разгонять. Они не учитывают, что при таком уровне инфляции, продукты реально подорожают на все 15 - 20%. Бо уже зашмыгали экономику своим карантином, теперь же собираются добить ростом цен и девалом.
При этом сам Сергей Марченко соглашается: повышать минимальную зарплату нужно, однако предварительно стоит просчитать будущие расходы и влияние на бюджет и экономику страны.

https://news.finance.ua/ru/news/-/47495 ... ryli-plany
Т. е. они даже приблизительно не знают, что будет, если шмыгнуть минзарплату на 40% :roll:
Но зато работают по привычной классической схеме: сначала шмыгаем - затем расхлебываем.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:34

Re: Байки про банки і не тільки....

И что НБУ, по вашему, должен делать с проблемными кредитами? На каком основании выкупать и так на 100% зарезервированную проблемку по номиналу?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:48

  Faceless написав:И что НБУ, по вашему, должен делать с проблемными кредитами?

В отличии от банков, НБУ от этого точно хуже не будет. А что делать? Да все, что угодно - иски в международные суды, продажа или элементарное списание.
  Faceless написав:На каком основании выкупать и так на 100% зарезервированную проблемку по номиналу?

Вместо новых рефов, под часть которых банкам со временем опять же придется формировать резервы и ОВГЗ.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:В отличии от банков, НБУ от этого точно хуже не будет. А что делать? Да все, что угодно - иски в международные суды, продажа или элементарное списание.

Вы в принципе представляете, чем должен заниматься и занимается нацбанк? Элементарное списание банки могут сделать и без всего этого фортеля.
  Аlександр написав:Вместо новых рефов, под часть которых банкам со временем опять же придется формировать резервы и ОВГЗ.

Вместо раздачи денег сделать раздачу денег - это просто замечательно. О формировании резервов банком под взятый им рефинанс, надеюсь, вы тоже подробнее напишете.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:18

  Faceless написав:Вместо раздачи денег сделать раздачу денег - это просто замечательно.


Не совсем так.
Вместо раздачи под ликвидные залоги сдать ее за неликвид. Т.е. просто так.
Думаю идея банкам понравится. ))
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