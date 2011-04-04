Ну думаю, що по такій схемі, буде новий неліквід з"являтися, у лихварів не буде мотивації нарощувати гарний кредтний портфель.
НБУ - це регулятор
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:29
Ну думаю, що по такій схемі, буде новий неліквід з"являтися, у лихварів не буде мотивації нарощувати гарний кредтний портфель.
НБУ - це регулятор
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:30
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