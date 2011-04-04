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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:29

  Aps написав:
  Faceless написав:Вместо раздачи денег сделать раздачу денег - это просто замечательно.


Не совсем так.
Вместо раздачи под ликвидные залоги сдать ее за неликвид. Т.е. просто так.
Думаю идея банкам понравится. ))

Ну думаю, що по такій схемі, буде новий неліквід з"являтися, у лихварів не буде мотивації нарощувати гарний кредтний портфель.
НБУ - це регулятор :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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