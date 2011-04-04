Додано: Вів 21 лип, 2020 18:07

Faceless написав: Аlександр написав: В отличии от банков, НБУ от этого точно хуже не будет. А что делать? Да все, что угодно - иски в международные суды, продажа или элементарное списание. В отличии от банков, НБУ от этого точно хуже не будет. А что делать? Да все, что угодно - иски в международные суды, продажа или элементарное списание.

Вы в принципе представляете, чем должен заниматься и занимается нацбанк? Элементарное списание банки могут сделать и без всего этого фортеля. Вы в принципе представляете, чем должен заниматься и занимается нацбанк? Элементарное списание банки могут сделать и без всего этого фортеля.

Faceless написав: Аlександр написав: Вместо новых рефов, под часть которых банкам со временем опять же придется формировать резервы и ОВГЗ. Вместо новых рефов, под часть которых банкам со временем опять же придется формировать резервы и ОВГЗ.

Вместо раздачи денег сделать раздачу денег - это просто замечательно. О формировании резервов банком под взятый им рефинанс, надеюсь, вы тоже подробнее напишете. Вместо раздачи денег сделать раздачу денег - это просто замечательно. О формировании резервов банком под взятый им рефинанс, надеюсь, вы тоже подробнее напишете.

Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегуВедь каждый второй кредит проблемный.Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30, как это уже было в 2014 - 2015 гг. И где здесь развитие экономики?Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся. И под часть этих кредитов (рефа) банкам снова придется формировать резервы.А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.Да, кстати, не знаете, что там в западных странах ЕЦБ и ФРС постоянно у банков все что-то выкупают и выкупаютНаверно что-то очень ценное, ценнее золота-биткойна