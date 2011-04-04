RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:29

  Aps написав:
  Faceless написав:Вместо раздачи денег сделать раздачу денег - это просто замечательно.


Не совсем так.
Вместо раздачи под ликвидные залоги сдать ее за неликвид. Т.е. просто так.
Думаю идея банкам понравится. ))

Ну думаю, що по такій схемі, буде новий неліквід з"являтися, у лихварів не буде мотивації нарощувати гарний кредтний портфель.
НБУ - це регулятор :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10115
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:30

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37532
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5976 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:07

  Faceless написав:
  Аlександр написав:В отличии от банков, НБУ от этого точно хуже не будет. А что делать? Да все, что угодно - иски в международные суды, продажа или элементарное списание.

Вы в принципе представляете, чем должен заниматься и занимается нацбанк? Элементарное списание банки могут сделать и без всего этого фортеля.

Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу :roll: Ведь каждый второй кредит проблемный.
  Faceless написав:
  Аlександр написав:Вместо новых рефов, под часть которых банкам со временем опять же придется формировать резервы и ОВГЗ.

Вместо раздачи денег сделать раздачу денег - это просто замечательно. О формировании резервов банком под взятый им рефинанс, надеюсь, вы тоже подробнее напишете.

Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30, как это уже было в 2014 - 2015 гг. И где здесь развитие экономики?
Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся. И под часть этих кредитов (рефа) банкам снова придется формировать резервы.

А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.

Да, кстати, не знаете, что там в западных странах ЕЦБ и ФРС постоянно у банков все что-то выкупают и выкупают :roll: Наверно что-то очень ценное, ценнее золота-биткойна 8)
Аlександр
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 10.04.08
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:23

  Аlександр написав:А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.

Вливати по ярду в прокладки і одноденки, щоб за це отримати ще ярд - це, звичайно, серйозний стимул для економіки. Спекулям на валюті такий профіт і не снився. Гарно шмигаєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 18.08.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:42

  klug написав:
  Аlександр написав:А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.

Вливати по ярду в прокладки і одноденки, щоб за це отримати ще ярд - це, звичайно, серйозний стимул для економіки. Спекулям на валюті такий профіт і не снився. Гарно шмигаєте.

В какие еще прокладки-однодневки?
Просто выкупить на 1 ярд безнадежные кредиты, выданные предприятиям до 2014 г, и ставшими таковыми благодаря государству (в том числе Кубику и бабе Лере) вследствие девала с 8 до 28 UAH / USD и потери российского рынка сбыта.
Аlександр
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 10.04.08
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Аlександр написав:
В какие еще прокладки-однодневки?
Просто выкупить на 1 ярд безнадежные кредиты, выданные предприятиям до 2014 г, и ставшими таковыми благодаря государству (в том числе Кубику и бабе Лере) вследствие девала с 8 до 28 UAH / USD .


Так вы предлагаете фактически тоже самое. Только тогда выдавали не на кредиты, а на депозиты. Но результат будет такой же.
Как нбу потом будет контролировать куда пошли те деньги? На кредиты кому? Реальным фермерам или прокладкам? Они что каждый кредит будут согласовывать? Это анриал.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3261
З нами з: 24.06.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу Ведь каждый второй кредит проблемный.

Вы вообще имеете представление о том, как проводится классификация кредитов, резервирование?
  Аlександр написав:Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30

Да-да, банк просто так вот себе захотели и купили, подождали и продали. Зачем заморачиваться условиями выставления заявок на МБ, позицией, нормативами - Аlександр же говорит, взял и купил на межбанке.
  Аlександр написав:Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся.
  Аlександр написав:А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку

У вас раздвоение личности? Или малый, средний бизнес, фермеры, ипотека все как один будут первоклассными и резервы не понадобятся?
  Аlександр написав:Да, кстати, не знаете, что там в западных странах ЕЦБ и ФРС постоянно у банков все что-то выкупают и выкупают

Ну вы видимо хорошо знаете - так расскажите нам, как центробанки выкупают проблемку, может они еще коллекторством занимаются, поделитесь
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27649
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 6611 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 978979980981
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 215379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21717
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87893)
21.07.2020 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.