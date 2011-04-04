Ну думаю, що по такій схемі, буде новий неліквід з"являтися, у лихварів не буде мотивації нарощувати гарний кредтний портфель.
НБУ - це регулятор
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:29
Ну думаю, що по такій схемі, буде новий неліквід з"являтися, у лихварів не буде мотивації нарощувати гарний кредтний портфель.
НБУ - це регулятор
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:30
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:07
Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу Ведь каждый второй кредит проблемный.
Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30, как это уже было в 2014 - 2015 гг. И где здесь развитие экономики?
Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся. И под часть этих кредитов (рефа) банкам снова придется формировать резервы.
А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.
Да, кстати, не знаете, что там в западных странах ЕЦБ и ФРС постоянно у банков все что-то выкупают и выкупают Наверно что-то очень ценное, ценнее золота-биткойна
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:23
Вливати по ярду в прокладки і одноденки, щоб за це отримати ще ярд - це, звичайно, серйозний стимул для економіки. Спекулям на валюті такий профіт і не снився. Гарно шмигаєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:42
В какие еще прокладки-однодневки?
Просто выкупить на 1 ярд безнадежные кредиты, выданные предприятиям до 2014 г, и ставшими таковыми благодаря государству (в том числе Кубику и бабе Лере) вследствие девала с 8 до 28 UAH / USD и потери российского рынка сбыта.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Так вы предлагаете фактически тоже самое. Только тогда выдавали не на кредиты, а на депозиты. Но результат будет такой же.
Как нбу потом будет контролировать куда пошли те деньги? На кредиты кому? Реальным фермерам или прокладкам? Они что каждый кредит будут согласовывать? Это анриал.
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Вы вообще имеете представление о том, как проводится классификация кредитов, резервирование?
Да-да, банк просто так вот себе захотели и купили, подождали и продали. Зачем заморачиваться условиями выставления заявок на МБ, позицией, нормативами - Аlександр же говорит, взял и купил на межбанке.
У вас раздвоение личности? Или малый, средний бизнес, фермеры, ипотека все как один будут первоклассными и резервы не понадобятся?
Ну вы видимо хорошо знаете - так расскажите нам, как центробанки выкупают проблемку, может они еще коллекторством занимаются, поделитесь
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