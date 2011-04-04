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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:29
Aps написав:
Faceless написав:
Вместо раздачи денег сделать раздачу денег - это просто замечательно.
Не совсем так.
Вместо раздачи под ликвидные залоги сдать ее за неликвид. Т.е. просто так.
Думаю идея банкам понравится. ))
Ну думаю, що по такій схемі, буде новий неліквід з"являтися, у лихварів не буде мотивації нарощувати гарний кредтний портфель.
НБУ - це регулятор
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Вів 21 лип, 2020 18:07
Faceless написав: Аlександр написав:
В отличии от банков, НБУ от этого точно хуже не будет. А что делать? Да все, что угодно - иски в международные суды, продажа или элементарное списание.
Вы в принципе представляете, чем должен заниматься и занимается нацбанк? Элементарное списание банки могут сделать и без всего этого фортеля.
Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу
Ведь каждый второй кредит проблемный.
Faceless написав: Аlександр написав:
Вместо новых рефов, под часть которых банкам со временем опять же придется формировать резервы и ОВГЗ.
Вместо раздачи денег сделать раздачу денег - это просто замечательно. О формировании резервов банком под взятый им рефинанс, надеюсь, вы тоже подробнее напишете.
Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30, как это уже было в 2014 - 2015 гг. И где здесь развитие экономики?
Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся. И под часть этих кредитов (рефа) банкам снова придется формировать резервы.
А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.
Да, кстати, не знаете, что там в западных странах ЕЦБ и ФРС постоянно у банков все что-то выкупают и выкупают
Наверно что-то очень ценное, ценнее золота-биткойна
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Аlександр
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:23
Аlександр написав:
А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.
Вливати по ярду в прокладки і одноденки, щоб за це отримати ще ярд - це, звичайно, серйозний стимул для економіки. Спекулям на валюті такий профіт і не снився. Гарно шмигаєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:42
klug написав: Аlександр написав:
А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.
Вливати по ярду в прокладки і одноденки, щоб за це отримати ще ярд - це, звичайно, серйозний стимул для економіки. Спекулям на валюті такий профіт і не снився. Гарно шмигаєте.
В какие еще прокладки-однодневки?
Просто выкупить на 1 ярд безнадежные кредиты, выданные предприятиям до 2014 г, и ставшими таковыми благодаря государству (в том числе Кубику и бабе Лере) вследствие девала с 8 до 28 UAH / USD и потери российского рынка сбыта.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:54
Аlександр написав:
В какие еще прокладки-однодневки?
Просто выкупить на 1 ярд безнадежные кредиты, выданные предприятиям до 2014 г, и ставшими таковыми благодаря государству (в том числе Кубику и бабе Лере) вследствие девала с 8 до 28 UAH / USD .
Так вы предлагаете фактически тоже самое. Только тогда выдавали не на кредиты, а на депозиты. Но результат будет такой же.
Как нбу потом будет контролировать куда пошли те деньги? На кредиты кому? Реальным фермерам или прокладкам? Они что каждый кредит будут согласовывать? Это анриал.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:42
Аlександр написав:
Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу Ведь каждый второй кредит проблемный.
Вы вообще имеете представление о том, как проводится классификация кредитов, резервирование?
Аlександр написав:
Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30
Да-да, банк просто так вот себе захотели и купили, подождали и продали. Зачем заморачиваться условиями выставления заявок на МБ, позицией, нормативами - Аlександр же говорит, взял и купил на межбанке.
Аlександр написав:
Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся.
Аlександр написав:
А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку
У вас раздвоение личности? Или малый, средний бизнес, фермеры, ипотека все как один будут первоклассными и резервы не понадобятся?
Аlександр написав:
Да, кстати, не знаете, что там в западных странах ЕЦБ и ФРС постоянно у банков все что-то выкупают и выкупают
Ну вы видимо хорошо знаете - так расскажите нам, как центробанки выкупают проблемку, может они еще коллекторством занимаются, поделитесь
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:00
Квесторе_поверніться написав:
Дивився вчора брифінг Шеви з НБУ.
Конкретний партизан...все загальними фразами...ніякої конкретики.
І живе на конспіративній квартирі у якоїсь тьоті, правда має крутий телік (по декларації).
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:35
Aps написав:
Аlександр написав:
В какие еще прокладки-однодневки?
Просто выкупить на 1 ярд безнадежные кредиты, выданные предприятиям до 2014 г, и ставшими таковыми благодаря государству (в том числе Кубику и бабе Лере) вследствие девала с 8 до 28 UAH / USD .
Так вы предлагаете фактически тоже самое. Только тогда выдавали не на кредиты, а на депозиты. Но результат будет такой же.
Как нбу потом будет контролировать куда пошли те деньги? На кредиты кому? Реальным фермерам или прокладкам? Они что каждый кредит будут согласовывать? Это анриал.
Так же, как контролируют выдачу доступных кредитов под 5 - 7 - 9%.
В крупных банках проблемки на десятки миллиардов гривен. 1 ярд для крупного банка - это капля в море, но все же это лучше, чем, как сейчас, просто разбрасываться деньгами. За эти деньги, например, можно было бы выкупить часть безнадежных кредитов, выданных госкомпаниям.
Faceless написав: Аlександр написав:
Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу Ведь каждый второй кредит проблемный.
Вы вообще имеете представление о том, как проводится классификация кредитов, резервирование?
Расскажете
Faceless написав: Аlександр написав:
Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30
Да-да, банк просто так вот себе захотели и купили, подождали и продали. Зачем заморачиваться условиями выставления заявок на МБ, позицией, нормативами - Аlександр же говорит, взял и купил на межбанке.
После того, как этот реф выдали своим акционерам в виде кредитов.
Faceless написав: Аlександр написав:
Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся.
Только зачем, если можно элементарно поспекулировать с валютой.
Faceless написав: Аlександр написав:
А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:
Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.
Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.
У вас раздвоение личности? Или малый, средний бизнес, фермеры, ипотека все как один будут первоклассными и резервы не понадобятся?
Процентов 20 из них со временем, возможно, станут безнадежными, но не 100%, как в нашем условном ярде, который предлагаю обменять.
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