Додано: Вів 21 лип, 2020 22:35

Aps написав: Аlександр написав:

В какие еще прокладки-однодневки?

Просто выкупить на 1 ярд безнадежные кредиты, выданные предприятиям до 2014 г, и ставшими таковыми благодаря государству (в том числе Кубику и бабе Лере) вследствие девала с 8 до 28 UAH / USD .

Так вы предлагаете фактически тоже самое. Только тогда выдавали не на кредиты, а на депозиты. Но результат будет такой же.

Как нбу потом будет контролировать куда пошли те деньги? На кредиты кому? Реальным фермерам или прокладкам? Они что каждый кредит будут согласовывать? Это анриал. Так вы предлагаете фактически тоже самое. Только тогда выдавали не на кредиты, а на депозиты. Но результат будет такой же.Как нбу потом будет контролировать куда пошли те деньги? На кредиты кому? Реальным фермерам или прокладкам? Они что каждый кредит будут согласовывать? Это анриал.

Faceless написав: Аlександр написав: Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу Ведь каждый второй кредит проблемный. Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу Ведь каждый второй кредит проблемный.

Вы вообще имеете представление о том, как проводится классификация кредитов, резервирование? Вы вообще имеете представление о том, как проводится классификация кредитов, резервирование?

Faceless написав: Аlександр написав: Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30 Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30

Да-да, банк просто так вот себе захотели и купили, подождали и продали. Зачем заморачиваться условиями выставления заявок на МБ, позицией, нормативами - Аlександр же говорит, взял и купил на межбанке. Да-да, банк просто так вот себе захотели и купили, подождали и продали. Зачем заморачиваться условиями выставления заявок на МБ, позицией, нормативами - Аlександр же говорит, взял и купил на межбанке.

Faceless написав: Аlександр написав: Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся. Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся.

Faceless написав: Аlександр написав: А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:

Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.

Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых. А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так:Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов.Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.

У вас раздвоение личности? Или малый, средний бизнес, фермеры, ипотека все как один будут первоклассными и резервы не понадобятся? У вас раздвоение личности? Или малый, средний бизнес, фермеры, ипотека все как один будут первоклассными и резервы не понадобятся?

Так же, как контролируют выдачу доступных кредитов под 5 - 7 - 9%.В крупных банках проблемки на десятки миллиардов гривен. 1 ярд для крупного банка - это капля в море, но все же это лучше, чем, как сейчас, просто разбрасываться деньгами. За эти деньги, например, можно было бы выкупить часть безнадежных кредитов, выданных госкомпаниям.РасскажетеПосле того, как этот реф выдали своим акционерам в виде кредитов.Только зачем, если можно элементарно поспекулировать с валютой.Процентов 20 из них со временем, возможно, станут безнадежными, но не 100%, как в нашем условном ярде, который предлагаю обменять.