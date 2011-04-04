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Аlександр написав:Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу Ведь каждый второй кредит проблемный.
Вы вообще имеете представление о том, как проводится классификация кредитов, резервирование?
Аlександр написав:Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30
Да-да, банк просто так вот себе захотели и купили, подождали и продали. Зачем заморачиваться условиями выставления заявок на МБ, позицией, нормативами - Аlександр же говорит, взял и купил на межбанке.
Аlександр написав:Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся.
Аlександр написав:А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так: Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов. Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку
У вас раздвоение личности? Или малый, средний бизнес, фермеры, ипотека все как один будут первоклассными и резервы не понадобятся?
Аlександр написав:Да, кстати, не знаете, что там в западных странах ЕЦБ и ФРС постоянно у банков все что-то выкупают и выкупают
Ну вы видимо хорошо знаете - так расскажите нам, как центробанки выкупают проблемку, может они еще коллекторством занимаются, поделитесь
Аlександр написав: В какие еще прокладки-однодневки? Просто выкупить на 1 ярд безнадежные кредиты, выданные предприятиям до 2014 г, и ставшими таковыми благодаря государству (в том числе Кубику и бабе Лере) вследствие девала с 8 до 28 UAH / USD .
Так вы предлагаете фактически тоже самое. Только тогда выдавали не на кредиты, а на депозиты. Но результат будет такой же. Как нбу потом будет контролировать куда пошли те деньги? На кредиты кому? Реальным фермерам или прокладкам? Они что каждый кредит будут согласовывать? Это анриал.
Так же, как контролируют выдачу доступных кредитов под 5 - 7 - 9%. В крупных банках проблемки на десятки миллиардов гривен. 1 ярд для крупного банка - это капля в море, но все же это лучше, чем, как сейчас, просто разбрасываться деньгами. За эти деньги, например, можно было бы выкупить часть безнадежных кредитов, выданных госкомпаниям.
Faceless написав:
Аlександр написав:Если все так элементарно, как бозон Хиггса, то почему же тогда банки до сих пор не списали свою безнадегу Ведь каждый второй кредит проблемный.
Вы вообще имеете представление о том, как проводится классификация кредитов, резервирование?
Расскажете
Faceless написав:
Аlександр написав:Только более целевую, толковую раздачу денег, а не как сейчас и до, - на полученный реф под 6% годовых покупаются доллары по 26 - 27, которые затем НБУ обратно выкупает по 30
Да-да, банк просто так вот себе захотели и купили, подождали и продали. Зачем заморачиваться условиями выставления заявок на МБ, позицией, нормативами - Аlександр же говорит, взял и купил на межбанке.
После того, как этот реф выдали своим акционерам в виде кредитов.
Faceless написав:
Аlександр написав:Не, банки конечно могут на свой страх и риск выдать новые кредиты, но часть из них в будущем станут проблемными в довесок к уже имеющимся.
Только зачем, если можно элементарно поспекулировать с валютой.
Faceless написав:
Аlександр написав:А если вместо спекуляций действительно развивать экономику, то должно быть так: Допустим у банка есть 1 млрд грн проблемных кредитов. Он их может обменять НБУ на 1 млрд грн, но при условии, что на этот ярд прокредитирует малый, средний бизнес, фермеров, ипотеку под 6 - 8% годовых.
У вас раздвоение личности? Или малый, средний бизнес, фермеры, ипотека все как один будут первоклассными и резервы не понадобятся?
Процентов 20 из них со временем, возможно, станут безнадежными, но не 100%, как в нашем условном ярде, который предлагаю обменять.
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Аlександр написав:За эти деньги, например, можно было бы выкупить часть безнадежных кредитов, выданных госкомпаниям.
Не смысла, точно так же их могут оплатить из бюджета.
Аlександр написав:После того, как этот реф выдали своим акционерам в виде кредитов
Аlександр написав:Только зачем, если можно элементарно поспекулировать с валютой
Аlександр написав:Процентов 20 из них со временем, возможно, станут безнадежными, но не 100%, как в нашем условном ярде, который предлагаю обменять
Понятно, вы просто фантазер, не имеющий никакого представления, как вообще работает банк, НБУ, что такое нормативы, резервирование и кредитование вообще. Помимо глупочти вашего предложения в целом, в случае, если такую схему предложить, банки просто сразу же "максимально внимательно" оценять свои активы, переклассифицируют, в результате покажут как можно больше проблемки, чтобы им разом ее списали по номиналу, освободят резервы на эту же сумму (итого получат вдвое больше свободных денег), покажут огромную прибыль, а дальше все пойдет как было и раньше, до "обнуления" проблемки за счет НБУ (по факту - за счет всех граждан). Такой себе более продвинутый вариант Шарикова
Faceless написав:Понятно, вы просто фантазер, не имеющий никакого представления, как вообще работает банк, НБУ, что такое нормативы, резервирование и кредитование вообще. Помимо глупочти вашего предложения в целом, в случае, если такую схему предложить, банки просто сразу же "максимально внимательно" оценять свои активы, переклассифицируют, в результате покажут как можно больше проблемки, чтобы им разом ее списали по номиналу, освободят резервы на эту же сумму (итого получат вдвое больше свободных денег), покажут огромную прибыль, а дальше все пойдет как было и раньше, до "обнуления" проблемки за счет НБУ (по факту - за счет всех граждан). Такой себе более продвинутый вариант Шарикова
Вот как раз фантазии у вас разыгрались, что кто-то там оценит, переоценит. Я четко предложил, вместо рефинанса под 6% годовых, выкупить НБУ у банков безнадежные кредиты до 1 млрд грн, выданные госкомпаниям и предприятиям ЛДНР до 2014 года взамен на кредитование малого, среднего бизнеса, фермеров, ипотеки под 6 - 8% годовых. Только у одного крупного банка такой безнадеги на миллиарды и десятки миллиардов гривен. Если все так просто, то почему же тогда банки до сих пор не посписывали безнадегу и не высвободили многомиллиардные резервы?
Faceless написав:Понятно, вы просто фантазер, не имеющий никакого представления, как вообще работает банк, НБУ, что такое нормативы, резервирование и кредитование вообще. Помимо глупочти вашего предложения в целом, в случае, если такую схему предложить, банки просто сразу же "максимально внимательно" оценять свои активы, переклассифицируют, в результате покажут как можно больше проблемки, чтобы им разом ее списали по номиналу, освободят резервы на эту же сумму (итого получат вдвое больше свободных денег), покажут огромную прибыль, а дальше все пойдет как было и раньше, до "обнуления" проблемки за счет НБУ (по факту - за счет всех граждан). Такой себе более продвинутый вариант Шарикова
Вот как раз фантазии у вас разыгрались, что кто-то там оценит, переоценит. Я четко предложил, вместо рефинанса под 6% годовых, выкупить НБУ у банков безнадежные кредиты до 1 млрд грн, выданные госкомпаниям и предприятиям ЛДНР до 2014 года взамен на кредитование малого, среднего бизнеса, фермеров, ипотеки под 6 - 8% годовых. Только у одного крупного банка такой безнадеги на миллиарды и десятки миллиардов гривен. Если все так просто, то почему же тогда банки до сих пор не посписывали безнадегу и не высвободили многомиллиардные резервы?
Разберитесь хоть немного в теме, чтобы не распространять глупости. Безнадежные кредиты со временем списывают и без ваших идей. Кредитовать смогут при наличии дешёвого ресурса и без этих выкупов, абы было кого. А ваши нездоровые фантазии, о рефинансе, акционерах, покупках валюты, 100% проблемных кредитах - ничего общего с реальностью не имеют