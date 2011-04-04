Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Faceless написав:Разберитесь хоть немного в теме, чтобы не распространять глупости. Безнадежные кредиты со временем списывают и без ваших идей. Кредитовать смогут при наличии дешёвого ресурса и без этих выкупов, абы было кого. А ваши нездоровые фантазии, о рефинансе, акционерах, покупках валюты, 100% проблемных кредитах - ничего общего с реальностью не имеют