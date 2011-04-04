Додано: Сер 22 лип, 2020 23:27

Случился тут у меня казус с одним из банков.Все получилось настолько глупо, что даже кровожадность моя не пробудилась, поэтому будет байка без имен (в угадайку играть не буду).Звонят мне в понедельник из банка и очень настойчиво заявляют, что я должен немедленно к ним явиться для заполнения анкеты. Есть у банков одна анкета, которую нужно регулярно обновлять, поэтому я согласился приехать во вторник. Но что-то меня в их поведении смутило, поэтому я полез в ИБ и обнаружил, что заполнить эту обязательную анкету я могу не выходя из дома.Я сразу заподозрил, что что-то здесь не чисто и никуда не поехал.Во вторник новый звонок. Теперь оказалось, что им нужна копия паспорта, потому что в каких-то базах всплыла ошибка (ага, со старой копией сверить нельзя). Тут я прямо спросил, что мне хотят втюхать? Меня клятвенно заверили, что ничего мне предлагать не собираются, но продолжили очень активно звать к себе, упомянув даже возможность блокирования счета. Я согласился.Вечером, поразмыслив, я решил, что мне этот счет не очень то и нужен, косяк не первый, а любое общение с этим банком вызывает определенный дискомфорт. Поэтому сегодня, с уже пустым счетом, я приехал в банк его закрывать.Первым делом операционистка начинает копировать паспорт. Должен признать, что сразу по голосу я ее не узнал.Я спрашиваю:- Зачем копия паспорта при закрытии?- Ну я же сказала, что мне нужна копия.Делает копию и предлагает заверить, написав фамилию и подписавшись. Без даты.Ага! Достаю свою ручку, аналог которой в банке вряд ли найдут, да и писать пером там вряд ли кто умеет, и пишу на каждой странице "Копия для сверки данных". Вижу, что это очень не нравится, но даже глупой версии, чтобы противостоять нет.Далее дело доходит до "анкеты для финмониторинга". Мне предлагают проверить все данные, анкету распечатали заполненную, и подписаться. Я читаю заголовок "анкета для открытия счета" и вежливо интересуюсь:- Что это за несоответствие?Совсем упавшим голосом мне говорят:- Посмотрите на дату.Переворачиваю - там дата открытия счета. Все становится ясно. Я про себя думаю: "Признается и извинится - предложу сделать новую копию и заверю той же датой". Задаю прямой вопрос:- Так это вы документы мои потеряли?Но перестать врать она уже не могла- Нет. Ну что Вы? Просто документы в головном офисе в архиве (ага, документы по открытому счету в архиве) а мы тут получили запрос из фонда гарантирования (ага, на отделение), что есть расхождение данных.. (Такому признанию во время спонтанного вранья можно верить окончательно и бесповоротно)- Вам проще отобрать у клиента кучу времени, чем решить проблему внутри банка?- Это заняло бы много времени, а это фонд, это гарантия Вашего вклада,Я понял, что если сейчас начну интересоваться обоснованностью опасений, мой смех не скроет даже маска (очень удобная штука, как оказалось, для таких дискуссий), поэтому я решил остановиться. Мы закончили оформлять закрытие счета, обменялись парой вежливых фраз, и я навсегда покинул сей храм финансовой мудрости.